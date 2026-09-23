Шесть убийств за 15 лет: житель Красноярского края скрывал тела знакомых и родственников. Как исчезновение одного помогло раскрыть серию?
Владимир Колебин жил в селе Рыбное Красноярского края и на протяжении многих лет скрывал тяжёлые преступления. Следствие связало его с гибелью шести человек: знакомых, родственников и сожительниц. Раскрыть серию помогло исчезновение местного жителя Николая Иванова зимой 2014 года. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Что известно о Владимире КолебинеВладимир Колебин родился в 1957 году. В подростковом возрасте он совершил кражу, после чего получил первый срок. Позднее мужчина ещё несколько раз отбывал наказание. После очередного освобождения Колебин поселился в селе Рыбное. Сначала он жил с соседкой Ниной. В конце 2000-х женщина ушла от него. Затем мужчина начал отношения с Еленой Никитиной. Следствие установило, что многие будущие жертвы Колебина жили одиноко, злоупотребляли алкоголем либо редко общались с родственниками. По этой причине их исчезновения долго не привлекали внимания окружающих. Некоторые близкие не обращались в полицию и не начинали поиски. Во время допросов Колебин рассказывал о совершённых преступлениях и пытался объяснить свои поступки желанием избавиться от людей, чья репутация казалась ему сомнительной. На суде он изменил позицию и признал вину не по всем эпизодам.
Первое убийство в Рыбном в 1999 годуПервое известное убийство Колебин совершил 1 сентября 1999 года. Незадолго до этого неизвестные напали на сельскохозяйственный техникум, где мужчина работал сторожем. Нападавшие прострелили ему плечо и скрылись. Колебин заподозрил в нападении местного жителя Гвоздева. Он считал, что тот мог расправиться с ним как со свидетелем. Мужчина решил действовать первым.
Ранним утром Колебин пришёл к дому Гвоздева. Ружьё он спрятал в чехле для удочек. Нину он оставил ждать у моста, а сам направился к жилищу предполагаемого обидчика. Чтобы выманить хозяина, Колебин бросил камень в окно. Когда Гвоздев вышел на крыльцо, мужчина выстрелил ему в шею. После нападения он вернулся домой и постарался создать себе алиби. Колебин изображал многодневное употребление алкоголя. Оружие он спрятал в собачьей будке. Во время первого осмотра правоохранители его не нашли. Этот эпизод долго оставался нераскрытым.
Гибель инспектора ГАИ Сергея ГодуноваВ феврале 2000 года погиб Сергей Годунов, племянник Владимира Колебина. Он работал инспектором ГАИ. По словам Колебина, после серьёзной автомобильной аварии родственник стал вести себя агрессивно, конфликтовал с близкими и громил дом родителей. Колебин позвал Годунова к себе и предложил выпивку. Когда гость опьянел, хозяин дома напал на него с топором. В соседней комнате находилась Нина.
После убийства Колебин заставил женщину помочь перенести тело. Сначала они спрятали его в огороде под снегом. Позже останки закопали в коровнике. Родственники Сергея Годунова не заявили о его исчезновении. Это обстоятельство позволило Колебину долго скрывать преступление. Нина позже говорила, что не обращалась в полицию из-за страха перед сожителем.
Убийство Андрея Иващенко в лесуСледующей жертвой стал Андрей Иващенко, брат Нины. В мае 2000 года Колебин предложил ему поехать в лес собирать черемшу. Он пообещал мужчине алкоголь. Нина отправилась вместе с ними. До поездки Колебин оставил в лесу ружьё и лопату. Когда Иващенко присел срезать зелень, мужчина выстрелил ему в затылок. Затем он закопал тело неподалёку. После этого Колебин и Нина выпивали на лесной опушке. По материалам следствия, Иващенко злоупотреблял алкоголем, не работал и продавал вещи сестры. Колебин использовал это как оправдание своего поступка. Исчезновение Андрея Иващенко не стало поводом для розыска. Позже Нина пояснила, что опасалась расправы со стороны Колебина.
Новогодняя трагедия с Ольгой Силиной31 декабря 2009 года Колебин встретил на улице Ольгу Силину. Он пригласил женщину отпраздновать Новый год вместе с ним и Еленой Никитиной. Силина согласилась прийти в гости. У Ольги не было семьи. Единственная тётя жила в другом городе. Женщина почти не поддерживала тесных связей с родственниками, поэтому её исчезновение долго оставалось незамеченным.
Во время застолья между Силиной и Никитиной вспыхнул конфликт. Никитина заявила, что гостья якобы раньше жила с Колебиным и украла у него деньги и магнитофон. Ольга отрицала обвинения. По версии следствия, ссора разозлила хозяина дома. Колебин накинул на шею женщины верёвочную петлю и задушил её. После гибели Силиной никто из близких не начал активные поиски. Этот эпизод стал одним из преступлений, о которых Колебин позже рассказал следователям. Однако во время судебного процесса он не подтвердил часть первоначальных признаний.
Почему погибла Елена НикитинаЕлена Никитина жила с Колебиным после ухода Нины. В 2013 году женщина погибла на территории дома. На следствии мужчина сообщил собственную версию конфликта. По его словам, летом Никитина слишком рано разбудила его. Колебин вспылил и ударил сожительницу чайником по лицу. Женщина выбежала в летний душ, чтобы умыться. Мужчина пошёл за ней. Он достал ружьё из тайника в собачьей будке и выстрелил Никитиной в спину. После этого он скрыл следы преступления.
Как и Ольга Силина, Елена Никитина оставалась без близкой поддержки. Она выросла сиротой и почти не общалась с родственниками или друзьями. Никто долго не бил тревогу из-за её исчезновения. Следствие обратило внимание на общую деталь в этих историях. Колебин выбирал или втягивал в конфликты людей, чьей судьбой мало кто интересовался. Отсутствие заявлений о пропаже дало ему время скрывать следы.
Исчезновение Николая Иванова и задержание КолебинаСерия раскрылась зимой 2014 года после исчезновения Николая Иванова. Накануне мужчина выпивал в доме Колебина и не вернулся домой. Его близкие быстро начали поиски. На следующее утро пасынок Иванова Олег вместе с приятелем пришёл к дому Колебина. Возле калитки они заметили следы саней, ведущие в поле. Мужчины пошли по этому следу и нашли тело Николая.
Сотрудники правоохранительных органов задержали Колебина в тот же день. Сначала он настаивал на версии о необходимой обороне. Мужчина говорил, что Иванов пришёл к нему после ссоры с супругой Людмилой. По словам Колебина, во время застолья гость якобы схватил кухонный нож и начал угрожать ему. Хозяин дома утверждал, что отступил к веранде, где лежало заряженное ружьё, после чего выстрелил в Иванова. Следствие не согласилось с этой версией. Правоохранители квалифицировали гибель Николая Иванова как убийство, а не как защиту от нападения. Расследование этого дела привело следователей к другим эпизодам из прошлого Колебина.
Признания о пяти прежних преступленияхПосле задержания Колебин рассказал о пяти убийствах, совершённых в разные годы. Он назвал имена погибших и сообщил обстоятельства, при которых они лишились жизни. Следователи проверили его показания. В ходе расследования правоохранители восстановили картину преступлений, нашли места захоронений и сопоставили информацию с другими материалами дела. Речь шла о гибели Гвоздева, Сергея Годунова, Андрея Иващенко, Ольги Силиной и Елены Никитиной.
Колебин пытался оправдать себя тем, что его жертвы якобы вели асоциальный образ жизни или конфликтовали с окружающими. Следствие не признало эти доводы основанием для насилия. Суд рассматривал каждый эпизод в рамках уголовного дела. Особое внимание вызвала роль Нины. Она знала о нескольких преступлениях и помогала переносить либо скрывать тела. При этом следствие и суд учли её заявления о постоянном страхе перед Колебиным.
Нина проходила по делу как свидетельница, а не как соучастница. Суд пришёл к выводу, что женщина действовала вынужденно и опасалась за собственную жизнь. В материалах дела не указано, что она самостоятельно планировала убийства или получала выгоду от них. Суд признал Владимира Колебина виновным в шести убийствах. В число эпизодов вошла гибель Николая Иванова, после расследования которой правоохранители раскрыли старые преступления. Колебину назначили 19 лет лишения свободы.