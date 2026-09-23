23 сентября 2026, 03:38

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Владимир Колебин жил в селе Рыбное Красноярского края и на протяжении многих лет скрывал тяжёлые преступления. Следствие связало его с гибелью шести человек: знакомых, родственников и сожительниц. Раскрыть серию помогло исчезновение местного жителя Николая Иванова зимой 2014 года. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что известно о Владимире Колебине Первое убийство в Рыбном в 1999 году Гибель инспектора ГАИ Сергея Годунова Убийство Андрея Иващенко в лесу Новогодняя трагедия с Ольгой Силиной Почему погибла Елена Никитина Исчезновение Николая Иванова и задержание Колебина Признания о пяти прежних преступлениях

Что известно о Владимире Колебине

Первое убийство в Рыбном в 1999 году

Гибель инспектора ГАИ Сергея Годунова

Фото: iStock/LP7

Убийство Андрея Иващенко в лесу

Новогодняя трагедия с Ольгой Силиной

Почему погибла Елена Никитина

Исчезновение Николая Иванова и задержание Колебина

Фото: iStock/Rawf8

Признания о пяти прежних преступлениях