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Шесть убийств за 15 лет: житель Красноярского края скрывал тела знакомых и родственников. Как исчезновение одного помогло раскрыть серию?

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Владимир Колебин жил в селе Рыбное Красноярского края и на протяжении многих лет скрывал тяжёлые преступления. Следствие связало его с гибелью шести человек: знакомых, родственников и сожительниц. Раскрыть серию помогло исчезновение местного жителя Николая Иванова зимой 2014 года. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Что известно о Владимире Колебине

Владимир Колебин родился в 1957 году. В подростковом возрасте он совершил кражу, после чего получил первый срок. Позднее мужчина ещё несколько раз отбывал наказание. После очередного освобождения Колебин поселился в селе Рыбное. Сначала он жил с соседкой Ниной. В конце 2000-х женщина ушла от него. Затем мужчина начал отношения с Еленой Никитиной. Следствие установило, что многие будущие жертвы Колебина жили одиноко, злоупотребляли алкоголем либо редко общались с родственниками. По этой причине их исчезновения долго не привлекали внимания окружающих. Некоторые близкие не обращались в полицию и не начинали поиски. Во время допросов Колебин рассказывал о совершённых преступлениях и пытался объяснить свои поступки желанием избавиться от людей, чья репутация казалась ему сомнительной. На суде он изменил позицию и признал вину не по всем эпизодам.

Первое убийство в Рыбном в 1999 году

Первое известное убийство Колебин совершил 1 сентября 1999 года. Незадолго до этого неизвестные напали на сельскохозяйственный техникум, где мужчина работал сторожем. Нападавшие прострелили ему плечо и скрылись. Колебин заподозрил в нападении местного жителя Гвоздева. Он считал, что тот мог расправиться с ним как со свидетелем. Мужчина решил действовать первым.

Ранним утром Колебин пришёл к дому Гвоздева. Ружьё он спрятал в чехле для удочек. Нину он оставил ждать у моста, а сам направился к жилищу предполагаемого обидчика. Чтобы выманить хозяина, Колебин бросил камень в окно. Когда Гвоздев вышел на крыльцо, мужчина выстрелил ему в шею. После нападения он вернулся домой и постарался создать себе алиби. Колебин изображал многодневное употребление алкоголя. Оружие он спрятал в собачьей будке. Во время первого осмотра правоохранители его не нашли. Этот эпизод долго оставался нераскрытым.

Гибель инспектора ГАИ Сергея Годунова

В феврале 2000 года погиб Сергей Годунов, племянник Владимира Колебина. Он работал инспектором ГАИ. По словам Колебина, после серьёзной автомобильной аварии родственник стал вести себя агрессивно, конфликтовал с близкими и громил дом родителей. Колебин позвал Годунова к себе и предложил выпивку. Когда гость опьянел, хозяин дома напал на него с топором. В соседней комнате находилась Нина.

Фото: iStock/LP7
После убийства Колебин заставил женщину помочь перенести тело. Сначала они спрятали его в огороде под снегом. Позже останки закопали в коровнике. Родственники Сергея Годунова не заявили о его исчезновении. Это обстоятельство позволило Колебину долго скрывать преступление. Нина позже говорила, что не обращалась в полицию из-за страха перед сожителем.

Убийство Андрея Иващенко в лесу

Следующей жертвой стал Андрей Иващенко, брат Нины. В мае 2000 года Колебин предложил ему поехать в лес собирать черемшу. Он пообещал мужчине алкоголь. Нина отправилась вместе с ними. До поездки Колебин оставил в лесу ружьё и лопату. Когда Иващенко присел срезать зелень, мужчина выстрелил ему в затылок. Затем он закопал тело неподалёку. После этого Колебин и Нина выпивали на лесной опушке. По материалам следствия, Иващенко злоупотреблял алкоголем, не работал и продавал вещи сестры. Колебин использовал это как оправдание своего поступка. Исчезновение Андрея Иващенко не стало поводом для розыска. Позже Нина пояснила, что опасалась расправы со стороны Колебина.

Новогодняя трагедия с Ольгой Силиной

31 декабря 2009 года Колебин встретил на улице Ольгу Силину. Он пригласил женщину отпраздновать Новый год вместе с ним и Еленой Никитиной. Силина согласилась прийти в гости. У Ольги не было семьи. Единственная тётя жила в другом городе. Женщина почти не поддерживала тесных связей с родственниками, поэтому её исчезновение долго оставалось незамеченным.

Во время застолья между Силиной и Никитиной вспыхнул конфликт. Никитина заявила, что гостья якобы раньше жила с Колебиным и украла у него деньги и магнитофон. Ольга отрицала обвинения. По версии следствия, ссора разозлила хозяина дома. Колебин накинул на шею женщины верёвочную петлю и задушил её. После гибели Силиной никто из близких не начал активные поиски. Этот эпизод стал одним из преступлений, о которых Колебин позже рассказал следователям. Однако во время судебного процесса он не подтвердил часть первоначальных признаний.

Почему погибла Елена Никитина

Елена Никитина жила с Колебиным после ухода Нины. В 2013 году женщина погибла на территории дома. На следствии мужчина сообщил собственную версию конфликта. По его словам, летом Никитина слишком рано разбудила его. Колебин вспылил и ударил сожительницу чайником по лицу. Женщина выбежала в летний душ, чтобы умыться. Мужчина пошёл за ней. Он достал ружьё из тайника в собачьей будке и выстрелил Никитиной в спину. После этого он скрыл следы преступления.

Как и Ольга Силина, Елена Никитина оставалась без близкой поддержки. Она выросла сиротой и почти не общалась с родственниками или друзьями. Никто долго не бил тревогу из-за её исчезновения. Следствие обратило внимание на общую деталь в этих историях. Колебин выбирал или втягивал в конфликты людей, чьей судьбой мало кто интересовался. Отсутствие заявлений о пропаже дало ему время скрывать следы.

Исчезновение Николая Иванова и задержание Колебина

Серия раскрылась зимой 2014 года после исчезновения Николая Иванова. Накануне мужчина выпивал в доме Колебина и не вернулся домой. Его близкие быстро начали поиски. На следующее утро пасынок Иванова Олег вместе с приятелем пришёл к дому Колебина. Возле калитки они заметили следы саней, ведущие в поле. Мужчины пошли по этому следу и нашли тело Николая.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Колебина в тот же день. Сначала он настаивал на версии о необходимой обороне. Мужчина говорил, что Иванов пришёл к нему после ссоры с супругой Людмилой. По словам Колебина, во время застолья гость якобы схватил кухонный нож и начал угрожать ему. Хозяин дома утверждал, что отступил к веранде, где лежало заряженное ружьё, после чего выстрелил в Иванова. Следствие не согласилось с этой версией. Правоохранители квалифицировали гибель Николая Иванова как убийство, а не как защиту от нападения. Расследование этого дела привело следователей к другим эпизодам из прошлого Колебина.

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Признания о пяти прежних преступлениях

После задержания Колебин рассказал о пяти убийствах, совершённых в разные годы. Он назвал имена погибших и сообщил обстоятельства, при которых они лишились жизни. Следователи проверили его показания. В ходе расследования правоохранители восстановили картину преступлений, нашли места захоронений и сопоставили информацию с другими материалами дела. Речь шла о гибели Гвоздева, Сергея Годунова, Андрея Иващенко, Ольги Силиной и Елены Никитиной.

Колебин пытался оправдать себя тем, что его жертвы якобы вели асоциальный образ жизни или конфликтовали с окружающими. Следствие не признало эти доводы основанием для насилия. Суд рассматривал каждый эпизод в рамках уголовного дела. Особое внимание вызвала роль Нины. Она знала о нескольких преступлениях и помогала переносить либо скрывать тела. При этом следствие и суд учли её заявления о постоянном страхе перед Колебиным.

Нина проходила по делу как свидетельница, а не как соучастница. Суд пришёл к выводу, что женщина действовала вынужденно и опасалась за собственную жизнь. В материалах дела не указано, что она самостоятельно планировала убийства или получала выгоду от них. Суд признал Владимира Колебина виновным в шести убийствах. В число эпизодов вошла гибель Николая Иванова, после расследования которой правоохранители раскрыли старые преступления. Колебину назначили 19 лет лишения свободы.
Дарья Осипова

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