Упаковка сушёного манго отправила жительницу Подмосковья в реанимацию

22 сентября 2026, 13:05

Врачи Домодедовской больницы спасли пациентку с аллергией на сушёный манго

оригинал Фото: Istock/jirkaejc

Жительница Подмосковья попала в реанимацию после того, как съела упаковку сушёного манго. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.