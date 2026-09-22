Упаковка сушёного манго отправила жительницу Подмосковья в реанимацию
Жительница Подмосковья попала в реанимацию после того, как съела упаковку сушёного манго. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Девушка пришла в Домодедовскую больницу с сильнейшей аллергической реакцией. У неё отекло лицо, глаза почти не открывались из-за отёка, голос осип, и ей стало тяжело дышать.
Организм пациентки отреагировал на сушёный манго столь остро, что речь шла о реальной угрозе для жизни. Медики сразу оказали первую помощь. Они ввели гормоны и антигистаминные препараты и поставили капельницы, чтобы снять отёк и стабилизировать состояние больной.
Врачебный консилиум решил перевести пациентку в реанимацию, поскольку её состояние оставалось опасным и требовало постоянного наблюдения. Уже на следующее утро девушке стало значительно лучше. В Минздраве Подмосковья отметили, что она пошла на поправку и её жизни больше ничего не угрожает.
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