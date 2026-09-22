Россиянку, которая напоила годовалую дочь уксусом и ошпарила кипятком, осудили

22 сентября 2026, 11:59

В Чите суд приговорил женщину к 17 годам колонии за убийство годовалой дочери

Фото: Istock/AMilkin

Суд в Чите назначил 17 лет колонии 28-летней матери, убившей годовалую дочь с особой жестокостью. Подробности приводит пресс-служба Забайкальского краевого суда.