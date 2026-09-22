Россиянку, которая напоила годовалую дочь уксусом и ошпарила кипятком, осудили
Суд в Чите назначил 17 лет колонии 28-летней матери, убившей годовалую дочь с особой жестокостью. Подробности приводит пресс-служба Забайкальского краевого суда.
Инцидент произошёл летом прошлого года. Подсудимая испытывала неприязнь к дочери, потому что та плакала и вела себя беспокойно. Сначала она сломала девочке руку. Затем влила ей в рот уксусную кислоту, смешанную с детским питанием, что вызвало тяжёлое отравление.
После этого мать ударила дочь металлическим ковшиком по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму. Позже обвиняемая ошпарила девочку кипятком и сдирала кожу с обожжённых участков тела. Малышка умерла менее чем через сутки после поступления в реанимацию районной больницы.
Во время разбирательства подсудимая признала вину частично. Она заявила, что не хотела расправляться с ребёнком. Прокуратура запрашивала для неё 21 год лишения свободы, но судья назначил 17 лет.
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