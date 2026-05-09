Шла по улице с головой ребёнка в руках: как няня-убийца держала в страхе всю Москву и какой приговор ей вынес суд? Подробности
Она шла по улице у метро с отрубленной головой ребёнка в руках, а прохожие в ужасе не понимали, что происходит. История няни Гюльчехры Бобокуловой в 2016 году потрясла всю Россию, а теперь суд поставил в этом деле страшную точку — женщину решили навсегда оставить в психиатрической больнице. Подробнее об этой жуткой истории читайте в материале «Радио 1».
«Была своим человеком»: няня жестоко расправилась с маленькой девочкой
Февраль 2016 года. Обычный день в районе метро «Октябрьское поле» внезапно превратился в настоящий кошмар. Люди в панике разбегались от женщины, которая спокойно шла по улице с головой маленькой девочки в руке.
Полицейские задержали 38-летнюю гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову прямо возле станции метро. Очевидцы вспоминали, что она говорила бессвязно, а ее поведение казалось пугающе спокойным.
Очень быстро выяснилось: женщина работала няней в семье на улице Народного Ополчения. Родители доверяли ей четырёхлетнюю дочь, считая практически своим человеком. Следствие установило, что Бобокулова убила ребёнка, а затем подожгла квартиру, пытаясь скрыть следы преступления. Тело девочки нашли уже после тушения пожара во время разбора завалов.
Именно сочетание чудовищной жестокости и абсолютного доверия семьи к няне тогда шокировало страну сильнее всего.
Семья, которая всеми силами боролась за здоровье ребёнка
Погибшую девочку в публикациях называли Валей — настоящее имя следователи скрыли. Сообщалось, что ребёнок с рождения страдал тяжёлыми заболеваниями, а родители тратили все силы и деньги на лечение.
Антон и Елена Павловы (имена также были изменены) много работали, чтобы оплачивать врачей и процедуры. Няню они наняли лишь для того, чтобы хоть немного разгрузить себя в постоянной борьбе за здоровье дочери.
Но именно человек, которому они полностью доверяли, оказался убийцей.
Эта история вызвала огромный резонанс по всей стране: люди обсуждали не только само преступление, но и вопрос, как семья могла не заметить опасность рядом с ребёнком.
Бросалась в людей камнями: проблемы с психикой начались давно
После задержания Бобокуловой начали всплывать детали, которые сделали историю ещё страшнее. Земляк женщины по имени Мансур рассказывал журналистам, что проблемы с психикой у неё были давно:
«В семье Бобокуловой есть наследственные проблемы с психикой. Соседи помнят, как ещё девочкой Гюльчехра выбегала на улицу и бросала в прохожих камни».
По его словам, женщину рано выдали замуж за мужчину по имени Радмир, позже у неё родились трое сыновей. Однако приступы агрессии со временем только усиливались.
Соседи утверждали, что Бобокулова могла неожиданно кинуться на прохожего или даже на ребёнка. Отец женщины, как сообщалось, пытался скрывать её лечение в психиатрической больнице, а позже даже говорил окружающим, что дочь умерла. Позже выяснилось, что она просто уехала работать в Россию.
Почему её решили навсегда оставить в психиатрической клинике
После громкого ареста Бобокулову отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты признали её невменяемой, и уже в 2016 году суд постановил направить женщину на принудительное лечение.
Теперь по делу вынесли новое решение: Гюльчехра Бобокулова останется в специализированной психиатрической больнице Казани. Фактически речь идёт о бессрочном содержании под контролем врачей.
Экстрадировать женщину в Узбекистан тоже не будут. Как сообщается, причиной стал риск того, что после лечения на родине её могут отпустить. По мнению специалистов, это могло бы представлять опасность для окружающих.
Сейчас Бобокулова находится в казанской психиатрической клинике, где содержатся 13 иностранных женщин.
История, которая до сих пор вызывает ужас
Прошли годы, но преступление Бобокуловой по-прежнему остаётся одним из самых страшных в современной истории России. Многие до сих пор помнят кадры от метро «Октябрьское поле», которые тогда обсуждала вся страна.
Особенно людей потрясло то, что убийцей оказалась няня — человек, которому родители доверили самое дорогое. А новые решения суда снова напомнили о трагедии, от которой даже спустя годы у многих кровь стынет в жилах.