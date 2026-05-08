Выяснили личность убийцы чемпиона по многоборью Исаева из Калуги
В Калуге раскрыли личность предполагаемого убийцы 35-летнего гимнаста Дмитрия Исаева. Как сообщает SHOT, спортсмена застрелил 41-летний рецидивист Евгений Р., ранее привлекавшийся за мошенничество и угрозу убийством, а также находившийся в розыске в 2015 году.
По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность. Евгений встречался с 25-летней фитнес-тренером Викторией, после того как девушка ушла от него к гимнасту.
Мужчина вызвал Дмитрия на разговор и дважды выстрелил в него из ружья (предположительно, марки ИЖ). От полученных ранений спортсмен скончался на месте.
В настоящее время подозреваемого задержали.