Выяснили личность убийцы чемпиона по многоборью Исаева из Калуги

08 мая 2026, 12:02

Подозреваемым в убийстве спортсмена Исаева из Калуги является рецидивист

Фото: istockphoto/blinow61

В Калуге раскрыли личность предполагаемого убийцы 35-летнего гимнаста Дмитрия Исаева. Как сообщает SHOT, спортсмена застрелил 41-летний рецидивист Евгений Р., ранее привлекавшийся за мошенничество и угрозу убийством, а также находившийся в розыске в 2015 году.





По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность. Евгений встречался с 25-летней фитнес-тренером Викторией, после того как девушка ушла от него к гимнасту.



Мужчина вызвал Дмитрия на разговор и дважды выстрелил в него из ружья (предположительно, марки ИЖ). От полученных ранений спортсмен скончался на месте.



В настоящее время подозреваемого задержали.



