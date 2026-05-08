Пьяный постоялец устроили дебош в столичном хостеле
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
40-летнего мужчину, закатившего пьяный скандал с порчей вещей в одном из хостелов Москвы, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из хостела, расположенного на Краснобогатырской улице.
«Администратор заведения рассказала прибывшим росгвардейцам, что пьяный постоялец нецензурно ругался, разбил вазу на стойке регистрации и повредил часы», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали дебошира и отвезли в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
