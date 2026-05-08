Опубликовали кадры, где внучка убитого экс-мэра Самары самостоятельно приобретает бензопилу — видео

Внучка экс-мэра Самары лично купила бензопилу для его убийства
Видео: прокуратура Самарской области
Прокуратура Самарской области опубликовала кадры, на которых внучка экс-мэра Самары самостоятельно приобретает бензопилу. Она является орудием убийства.
Надзорное ведомство утвердило обвинение в отношении Екатерины Тарховой. Уголовное дело направили в суд.
По версии следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года девушка вместе с двумя сообщниками отравила пожилых родственников — своих родных дедушку и бабушку. Затем тела жертв заморозили с помощью азота, расчленили, а фрагменты разложили по мешкам и выбросили в мусорные контейнеры.
Кроме того, обвиняемые похитили и уничтожили имущество погибших на сумму свыше трех миллионов рублей.