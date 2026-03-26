Шла, придерживая отрезанную голову: как девушка выжила после 30 ножевых и жестокого изнасилования? Почему преступники вышли по УДО?

В декабре 1994 года в Порт-Элизабете, Южная Африка, произошла ужасная история с 27-летней Элисон Бота. Вечером 18 декабря двое преступников — Франс дю Туа и Теунс Крюгер — похитили женщину прямо у дома. Они силой посадили её в машину и вывезли в безлюдное место, где жестоко изнасиловали её и попытались лишить жизни. Подробнее о старшной трагедии читайте в материале «Радио 1».
Тридцать ножевых
Нападавшие нанесли Элисон более 30 колотых ран в живот. Затем они перерезали ей гортань и трахею, повредили щитовидную железу и мышцы шеи. Голова женщины держалась на небольших участках кожи на затылке, но сонная артерия чудом осталась нетронутой. Преступники, уверенные в том, что девушка мертва, покинули место преступления. Однако она не только выжила, но и сохранила сознание. Шок временно заглушил боль и позволил ей предпринять отчаянные попытки спастись. Одна рука поддерживала голову, другая — внутренние органы. Дышать было очень трудно.
Написала на земле имена
Собрав последние силы, Элисон добралась до дороги. Там её заметил проезжавший мимо студент-ветеринар. Молодой человек, обладая базовыми медицинскими знаниями, быстро оценил ситуацию и оказал первую помощь. Он немедленно вызвал скорую. Пока медики были в пути, женщина проявила удивительную силу духа. С помощью палки она написала на земле имена своих нападавших, которые запомнила во время поездки. В конце сообщения она добавила трогательную фразу: «Люблю маму» — это были её последние слова перед тем, как она потеряла сознание.
Борьба за жизнь
Элисон попала в больницу в критическом состоянии. Врачи провели несколько сложных операций, чтобы восстановить её повреждённые ткани и органы. Когда состояние пострадавшей улучшилось, она смогла дать показания полиции. Девушка предоставила следователям важную информацию. Она детально описала внешность нападавших, воспроизвела фрагменты их разговоров в машине и указала на особенности их одежды. Также вспомнила марку и приметы автомобиля. Благодаря её свидетельствам Франс дю Туа и Теунс Крюгер быстро задержали. Оба признали свою вину и получили пожизненные сроки в 1995 году.
УДО
Однако в июле 2023 года их неожиданно освободили условно-досрочно. Это решение вызвало широкий общественный резонанс и возмущение. Спустя год справедливость восстановили: дю Туа и Крюгер вновь отправились за решётку, где остаются до сих пор. Несмотря на пережитый кошмар, Элисон не позволила трагедии сломать свою жизнь. Она проявила невероятную стойкость и построила счастливое будущее. Женщина написала книгу о своём выживании, приняла участие в съёмках документального фильма, вышла замуж и родила двоих детей.