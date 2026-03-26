Жительница Сочи медитировала в горах, пока её несколько часов искали спасатели
В Сочи женщина ушла в горы для медитации, что привело к масштабным поискам. Позже она самостоятельно вернулась домой. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.
Накануне спасатели искали 52-летнюю женщину в лесном массиве горы Успенки. Она отправилась туда на утреннюю прогулку без телефона и не вернулась.
Муж пропавшей обратился в экстренные службы, после чего началась поисковая операция. 25 марта с 20:00 по московскому времени до полуночи около десяти спасателей прочёсывали лесистый склон. Темнота и сложный рельеф затрудняли работу.
Утром поиски продолжили три подразделения Южного РПСО. Спустя несколько часов женщина сама пришла домой на улице Югорской. Она рассказала, что провела ночь в лесу, медитируя. От медицинской помощи она отказалась.
