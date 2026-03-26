Жительница Сочи медитировала в горах, пока её несколько часов искали спасатели

26 марта 2026, 15:08

В Сочи женщина ушла в горы для медитации, что привело к масштабным поискам. Позже она самостоятельно вернулась домой. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.