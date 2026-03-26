Россиянка жестоко избила кота и отнесла его умирать на помойку
В Сургуте местные жители нашли окровавленного кота в мусорном баке. После этого против бывшей хозяйки животного возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «К-информ».
Жители обнаружили кота 18 марта во дворе дома на улице Ленина. Ветеринары зафиксировали у животного травмы головы и множественные ушибы, которые указывали на целенаправленное насилие.
Состояние любимца стабилизировали, ему дали кличку Виктор. Хозяйкой животного оказалась местная жительница 1971 года рождения. По предварительным сведениям, женщина нанесла питомцу множественные травмы в своей квартире.
Когда кот потерял сознание, она оставила его у мусорных баков. Камера у подъезда зафиксировала, как женщина выносит кота на улицу. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ. Ранее 55-летняя женщина не привлекалась к ответственности. Мотивы поступка не уточняются.
