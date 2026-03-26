Полуголый водитель на Skoda сбил уфимца, а затем добивал его на земле
В Уфе мужчина за рулём иномарки в состоянии алкогольного опьянения намеренно сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Во дворах микрорайона Шакша водитель автомобиля Skoda намеренно сбил человека, который сделал ему замечание. После этого мужчина, будучи без верхней части одежды, вышел из машины и продолжил избивать уже лежачего и получившего травмы пешехода.
Очевидцы произошедшего вступились за уфимца — только после этого нападавший прекратил наносить удары. Сейчас пострадавший находится в больнице. Полицейские задержали водителя и проводят с ним необходимые процессуальные действия.
