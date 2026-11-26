26 ноября 2026, 14:35

Фото: iStock/iZhenya

В Вологде умерла пятилетняя девочка с признаками истощения. Её братьев и сестёр доставили в больницу, один из детей находится в критическом состоянии. Семья получала пособия, но накопила крупные долги. Соседи рассказали о трудностях с учёбой и постоянном голоде детей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что случилось с детьми в Вологде Что известно о многодетной семье Доходы и долги семьи из Вологды Что соседи рассказали о детях и родителях ДТП с участием отца семейства и работа следствия

Что случилось с детьми в Вологде

Что известно о многодетной семье

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Доходы и долги семьи из Вологды

Что соседи рассказали о детях и родителях

ДТП с участием отца семейства и работа следствия