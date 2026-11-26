Шокирующие факты о многодетной семье из Вологды: долги, побои и смерть ребенка. Что случилось с детьми и что о них рассказали соседи?
В Вологде умерла пятилетняя девочка с признаками истощения. Её братьев и сестёр доставили в больницу, один из детей находится в критическом состоянии. Семья получала пособия, но накопила крупные долги. Соседи рассказали о трудностях с учёбой и постоянном голоде детей. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Что случилось с детьми в ВологдеСегодня утром пятилетнюю девочку и её семилетнего брата доставили в больницу с сильным истощением. Малышка умерла, мальчика врачам удалось спасти. После смерти ребёнка в больницу попали десять её братьев и сестёр. Один из них находится в критическом состоянии, врачи борются за его жизнь. Уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила «Базе», что в больнице работает представитель её аппарата. По словам детского омбудсмена, она лично контролирует ситуацию.
Что известно о многодетной семьеПо имеющимся сведениям, супруги и 11 детей жили в трёхкомнатной квартире площадью около 50 квадратных метров. Вместе с ними находились две собаки. Старший сын, которому исполнилось 20 лет, жил отдельно. Возраст младших членов семьи — от десяти месяцев до 16 лет. С 2020 года семья состояла на профилактическом учёте из-за антисанитарии в квартире. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что вопросы возникают к органам опеки и региональному детскому омбудсмену. По мнению депутата, семье могли не оказать необходимую помощь.
Доходы и долги семьи из ВологдыСупруги ежемесячно получали около 200 тысяч рублей пособий. При этом общий долг семьи превысил 512 тысяч рублей. Почти половина этой суммы пришлась на коммунальные услуги. Приставы возбудили восемь исполнительных производств. Ещё около 170 тысяч рублей семья задолжала по кредитам. Остальную часть составили имущественные взыскания, административный штраф и исполнительские сборы. В некоторых источниках фигурирует сумма около миллиона рублей по кредитам и услугам ЖКХ.
Что соседи рассказали о детях и родителяхПо словам соседей, дети часто голодали и испытывали сложности с учёбой. Один из мальчиков несколько раз оставался в девятом классе. Похожая ситуация, как утверждают местные жители, сложилась у его сестры. Соседи считают, что она ходила в школу ради еды и возможности выйти из дома. Трое детей посещали детский сад, но приходили туда редко. Их мать объясняла это нехваткой времени.
Родственники семьи около шести лет не общались с супругами. По их словам, родители ссылались на занятость, избегали встреч и отказывались от помощи. Соседи рассказали, что отец Николай ремонтировал технику в гаражах и иногда занимался перевозками. Его жена Вера, по их словам, не рассказывала окружающим о последней беременности и объясняла увеличившийся живот грыжей.
ДТП с участием отца семейства и работа следствияВ сентябре 2025 года Николай сел за руль в состоянии опьянения и столкнулся с мотоциклом, на котором ехали мужчина с сыном. После аварии мальчику потребовалось длительное восстановление.
Суд назначил Николаю три года лишения свободы условно, лишил его водительских прав и обязал выплатить семье пострадавшего ребёнка 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Тем временем следствие продолжает работу. Что будет с детьми и их родителями, пока неизвестно.