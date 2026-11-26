26 ноября 2026, 10:35

Фото: Анна Помазкова

Лабораторию по производству препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество прастерон, обнаружили сотрудники Ростовской и Центральной почтовой таможен. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.