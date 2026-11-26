Лабораторию по производству запрещенных препаратов нашли ростовские таможенники
Лабораторию по производству препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество прастерон, обнаружили сотрудники Ростовской и Центральной почтовой таможен. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.
Во время оперативных действий сотрудники таможни выяснили, что 35-летний житель Ростова-на-Дону наладил у себя дома производство препаратов для увеличения мышечной массы. Мужчина занимался смешиванием, капсулированием и упаковкой веществ, а также размещал рекламу на своём сайте и в социальных сетях. Опасный препарат пересылался заинтересованным клиентам по почте.
При обыске у злоумышленника нашли упаковки с готовой продукцией, капсулы и компоненты для смешивания, содержащие более 2,5 кг сильнодействующих веществ. Все препараты изъяли.
По факту случившегося возбуждено три уголовных дела по статье 226.1 УК РФ, часть 2, пункт «в» (контрабанда сильнодействующих веществ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублей.
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