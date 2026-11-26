26 ноября 2026, 12:49

Фото: iStock/sudok1

В Красногорске местный житель чуть не лишился руки, потому что лечил рану подорожником. Об этом сообщил заведующий вторым хирургическим отделением Красногорской клинической больницы Дмитрий Жилкин, передает «Осторожно, Москва».