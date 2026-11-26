В Красногорске мужчина чуть не лишился руки из-за лечения раны подорожником
В Красногорске местный житель чуть не лишился руки, потому что лечил рану подорожником. Об этом сообщил заведующий вторым хирургическим отделением Красногорской клинической больницы Дмитрий Жилкин, передает «Осторожно, Москва».
Мужчина случайно зацепил руку крючком на рыбалке. Посчитав рану незначительной, он промыл её водой и приложил подорожник для лечения. Однако это привело к серьёзным последствиям: начался некроз тканей, и россиянину потребовалась госпитализация и хирургическое вмешательство. С тяжёлой инфекцией его срочно доставили в Красногорскую больницу.
По словам Жилкина, проведённое обследование выявило гнилостно-некротическую флегмону — тяжёлое инфекционное заболевание с омертвением тканей, сопровождающееся общим воспалением организма. Анализы показали значительное воспаление, а рентгеновское исследование — наличие газа в мягких тканях, что является признаком анаэробной инфекции, вызванной бактериями, живущими без кислорода. Такая инфекция быстро развивается и без своевременного лечения может привести к смерти, пояснил врач.
Пациенту была проведена срочная операция. Кисть и функции руки удалось сохранить, однако в будущем ему предстоит пересадка кожи, добавил медик.
Читайте также: