Соседи рассказали о жизни семьи в Вологодской области после смерти пятилетней девочки
В Вологодской области пятилетняя девочка умерла от истощения, ещё один ребёнок из её семьи находится в тяжёлом состоянии. По словам соседей, дети часто голодали и испытывали трудности с учёбой, пишет Mash.
Местные жители утверждают, что один из мальчиков трижды оставался в девятом классе. Его сестра тоже сталкивалась с проблемами в школе. По словам соседей, она ходила на занятия, чтобы поесть и выйти из дома.
Отец семьи Николай ремонтирует технику в гаражах и время от времени занимается перевозками. Его жену Веру соседи называют странной. Последнюю беременность она, по их словам, скрывала и объясняла увеличившийся живот большой грыжей. С родителями проводят следственные действия. Правоохранители решают, где в дальнейшем будут жить дети.
Читайте также: