26 ноября 2026, 13:43

Дети из вологодской семьи, где девочка умерла от истощения, всегда голодали

Фото: iStock/jrmiller482

В Вологодской области пятилетняя девочка умерла от истощения, ещё один ребёнок из её семьи находится в тяжёлом состоянии. По словам соседей, дети часто голодали и испытывали трудности с учёбой, пишет Mash.