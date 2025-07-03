«Сын на всю жизнь останется геем*»: Как родители обидчиков реагируют на изнасилование ребенка бойца СВО бутылкой?

03 июля 2025, 14:00

Фото: iStock/Jatuporn Tansirimas

В одном из лагерей Красноярского края произошел шокирующий инцидент: группа подростков совершила акты насилия над 12-летним мальчиком, используя бутылку в качестве орудия. В настоящее время предполагаемые виновники находятся под домашним арестом, а пострадавший, по словам его матери Анны, столкнулся с двумя эпизодами жестокости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ужас в спортивном лагере Тренер отвел ребенка к обидчикам Еще один пострадавший

Ужас в спортивном лагере

«Бабушка, можете меня забрать? Мне страшно», — сказал он.

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka



«Сын с марта ходит в секцию по тайскому боксу, с тренером и другими воспитанниками отправились в детский лагерь. Со временем начали цеплять моего ребёнка, но о случившемся я узнала не сразу из-за того, что детям дают телефон раз в четыре дня», — рассказала она.

Тренер отвел ребенка к обидчикам

«У нас папа на СВО. Ваня рассказал тренеру о случившемся, но тот просто проигнорировал его слова», — сообщила мать мальчика. По ее словам, сначала тренер утверждал, что мальчик все выдумал, но после проведения экспертизы просто замолчал.

Фото: iStock/fortton



Еще один пострадавший