«Сын на всю жизнь останется геем*»: Как родители обидчиков реагируют на изнасилование ребенка бойца СВО бутылкой?
В одном из лагерей Красноярского края произошел шокирующий инцидент: группа подростков совершила акты насилия над 12-летним мальчиком, используя бутылку в качестве орудия. В настоящее время предполагаемые виновники находятся под домашним арестом, а пострадавший, по словам его матери Анны, столкнулся с двумя эпизодами жестокости. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ужас в спортивном лагереМедицинское обследование подтвердило серьезные травмы, включая повреждение прямой кишки. Несмотря на ужасные события, родители лишь одного из подростков, замешанных в этом деле, выразили извинения и раскаяние. Сначала мальчика лишили возможности общаться с родными, однако ему удалось позвонить бабушке, произнеся тревожные слова.
«Бабушка, можете меня забрать? Мне страшно», — сказал он.
Анна, мать пострадавшего, охарактеризовала произошедшее как «дедовщину». Известно, что лагерь спортивный, и все дети занимаются боевыми искусствами. Ее сын с марта посещает секцию тайского бокса и вместе с тренером и другими ребятами отправился в этот лагерь. Однако вскоре после прибытия он стал объектом насмешек и притеснений. Мать узнала о случившемся не сразу — связь с детьми ограничена, и телефон им дают лишь раз в четыре дня.
«Сын с марта ходит в секцию по тайскому боксу, с тренером и другими воспитанниками отправились в детский лагерь. Со временем начали цеплять моего ребёнка, но о случившемся я узнала не сразу из-за того, что детям дают телефон раз в четыре дня», — рассказала она.
Тренер отвел ребенка к обидчикамОтец 12-летнего мальчика, ставшего жертвой жестокого насилия со стороны сверстников в лагере «Сосновый Бор» в Красноярском крае, в данный момент участвует в специальной военной операции. Ситуация стала известна после того, как мальчик, по имени Ваня, обратился к своему тренеру с рассказом о произошедшем, однако его слова были проигнорированы. Тренер лишь отвел ребенка обратно в комнату, где находились его обидчики.
«У нас папа на СВО. Ваня рассказал тренеру о случившемся, но тот просто проигнорировал его слова», — сообщила мать мальчика. По ее словам, сначала тренер утверждал, что мальчик все выдумал, но после проведения экспертизы просто замолчал.
Отец одного из обидчиков, в ходе разговора, откровенно заявил, что отбывал наказание за изнасилование и не видит в этом ничего ужасного. Мужчина добавил, что её сын навсегда останется «геем*». По словам Анны, мать другого подозреваемого в кабинете следователя безразлично сидела, увлечённая игрой на телефоне.
Еще один пострадавшийКогда мать узнала о преступлении, совершенном против ее сына, она немедленно поделилась этой ужасной новостью в чате спортивного клуба «Феникс», где занимается мальчик. Вскоре к разговору присоединилась другая женщина, которая тоже рассказала о случаях насилия в детском коллективе.
Тем временем, пока мальчика забирали, малолетние насильники нашли новую жертву. Теперь пострадавший не может спать в одиночестве — он каждую ночь просыпается в слезах. Ему предстоит длительная работа с психологом, чтобы восстановить психологическое состояние и вернуть утраченное спокойствие.
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