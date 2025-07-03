SHOT: семью из трех россиян поочередно ударило током на пирсе в турецком отеле
Трех россиян по очереди ударило током на пирсе в турецком Кемере. Об сообщает телеграм-канал SHOT.
29 июня семья из Подмосковья заселилась пятизвездочный отель Siu Collectio, десять дней проживания в котором стоили 350 тысяч рублей. В первый день бушевал шторм, но россияне решили прогуляться по пирсу и сфотографироваться.
Когда девочка взялась за канат, ее пронзил разряд. Она не смогла разжать руку, соскользнув в воду. Отец, бросившийся на помощь, тоже получил удар током, но сумел спасти дочь. Мать пострадала по той же причине. Медики зафиксировали у отца и дочери серьезные ушибы.
Как выяснилось, внутри каната проходил провод от фонаря. В отеле на претензии туристов заявили, что записи с камер видеонаблюдения не сохранились из-за непогоды, предложив отдохнуть еще одну неделю бесплатно. Семья отказалась и обратилась в полицию. Ребенок до сих пор находится в стрессе — ничего не ест из-за тошноты и боится подходить к морю.
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