Мать оставила дочь в машине на жаре в США, ребенок погиб

03 июля 2025, 13:16

ABC News: мать ушла на работу, оставив 9-летнюю дочь в машине на жаре в США

Фото: istockphoto/TheaDesign

Девятилетняя девочка погибла в раскаленной от жары машине в США, пока ее мать была на работе. Как пишет ABC News, трагедия произошла в Техасе, 1 июля. Белая Toyota Camry была на парковке предприятия примерно с шести утра до двух часов дня, уточняют обозреватели.