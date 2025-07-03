Мать оставила дочь в машине на жаре в США, ребенок погиб
Девятилетняя девочка погибла в раскаленной от жары машине в США, пока ее мать была на работе. Как пишет ABC News, трагедия произошла в Техасе, 1 июля. Белая Toyota Camry была на парковке предприятия примерно с шести утра до двух часов дня, уточняют обозреватели.
36-летняя женщина оставила запас воды в салоне, частично опустив окна, но ребенок не выжил при температуре около 34°С, находясь в авто несколько часов. Вернувшись в машину, мать увидела девочку без признаков жизни и повезла ее в больницу, однако врачи не спасли пациентку.
По словам местного шерифа Эда Гонсалеса, сейчас проводится расследование. Случай отличается от других подобных трагедий, добавил полицейский. Ожидаются результаты вскрытия. Мать тем временем допрашивают.
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