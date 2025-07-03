Мигранты поселились в подвале дома на юге Москвы и разозлили жильцов

03 июля 2025, 13:51

Фото: istockphoto/vichinterlang

Мигранты вызвали гнев жильцов, поселившись в подвале одного из столичных домов на юге города. Как уточнила Readovka, все происходит в Западном Бирюлево, где напротив дома, в котором обустроились мигранты, есть популярный хостел. Койко-место на ночь в нем стоит 400 рублей, пишут журналисты.