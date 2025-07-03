Мигранты поселились в подвале дома на юге Москвы и разозлили жильцов
Мигранты вызвали гнев жильцов, поселившись в подвале одного из столичных домов на юге города. Как уточнила Readovka, все происходит в Западном Бирюлево, где напротив дома, в котором обустроились мигранты, есть популярный хостел. Койко-место на ночь в нем стоит 400 рублей, пишут журналисты.
В материале сказано, что из-за нехватки мест иностранцы обосновались в подвале многоэтажки. Местные жители решили спуститься в подвал, когда увидели на первом этаже большое количество приезжих. Известно, что подвал захламлен тарой от продуктов и мебелью, а мигранты спят возле своих разложенных в кучу личных вещей. Жильцы обратились в СК с просьбой разобраться в ситуации.
Перед этим стало известно о гибели ребенка в США после того, как мать оставила его в машине на жаре.
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