Сын судьи, работая в СК РФ, насиловал женщин и заставлял писать отказ в возбуждении дела: Почему маньяк не получил наказание в РФ?
Днём Александр Сатлаев работал следователем, а по ночам насиловал женщин. Сейчас мужчина отбывает наказание в тюрьме на Кипре, но его уголовное дело в РФ до сих пор не получило завершения. Незадолго до того, как сбежать за границу, серийник напал на девушку в Барнауле. У следователей есть все основания полагать, что к надругательству причастен Сатлаев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
История Александра СатлаеваВ 2013 году общественность была шокирована новостью о серийном насильнике Александре Сатлаеве, который, казалось бы, был образцом порядочности. Сын уважаемого судьи и старший следователь следственного управления СК по Республике Алтай, он использовал свою должность для прикрытия своих преступлений.
Преступления в тени ночиСатлаев совершал свои злодеяния с 2012 по 2013 год в Горно-Алтайске, нападая на женщин преимущественно в ночное время или ранним утром. Его жертвами становились те, кто оказался в уединенных местах. Одна из пострадавших даже была беременна, когда столкнулась с этим зверем.
Манипуляции и запугиваниеТехника Сатлаева была жутко продумана: он нападал на женщин со спины и угрожал им, что, если они будут вести себя тихо, ничего плохого не случится. Одна из жертв даже встречалась с ним дважды: в момент нападения и позже, когда пришла в отдел, где он работал. Маньяк сам допросил девушку и заявил, что поскольку она не видела лица, он сомневается в достоверности ее показаний, и поэтому, по его мнению, нет смысла возбуждать уголовное дело. В результате потерпевшая растерялась и согласилась подписать заявление по его указанию, в котором говорилось, что она не хочет привлекать никого к ответственности, а незнакомец просто хотел с ней познакомиться.
Откровение в отделении полицииСреди жертв была девушка, которая оказалась достаточно смелой, чтобы сопротивляться. Она ударила Сатлаева в пах и закричала о помощи, что позволило ей избежать худшего. Когда потерпевшую попросили описать преступника, она указала на него самого, который вошел в кабинет.
«Вот он, одно лицо», — произнесла она с уверенностью.
В итоге Сатлаев был осужден на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима за четыре изнасилования и злоупотребление служебным положением. Бывшие коллеги Сатлаева не могли поверить, что за улыбчивым и дружелюбным обликом скрывался настоящий маньяк. Первоначально они подшучивали над ним, не подозревая о его темных делах. Однако с раскрытием правды шок и недоумение охватили всех вокруг.
Новые преступленияВ марте 2019 года серийный преступник вышел из колонии по УДО. Отметим, что его поведение в исправительном учреждении было безупречным. Однако истинная натура Сатлаева не изменилась — он ждал момента, когда сможет снова напасть. Вскоре после освобождения, в Барнауле, он совершил новое преступление: поджидая жертву в подъезде, он схватил её за шею, задушил, изнасиловал и скрылся с места происшествия. Чтобы избежать наказания, маньяк пересек границу с Казахстаном на автомобиле и позже улетел на Кипр. Барнаульские следователи начали поиски предполагаемого преступника и уже тогда имели доказательства его причастности к нападению.
Прозвали «улыбчивым маньяком»Совсем вскоре после своего отъезда Сатлаев вновь попал в поле зрения правоохранительных органов. На курорте он напал на женщину и украл у неё сумочку с деньгами. За этот грабёж россиянина приговорили к четырем годам тюремного заключения, но он сумел сбежать из-под стражи. В течение трех дней в городе не утихали звуки вертолетов, которые были привлечены для его поиска. В конечном итоге Сатлаева нашли в заброшенном доме, где он скрывался.
В августе 2021 года Сатлаев снова предстал перед судом. В Турецкой Республике Северного Кипра экс-следователь из России был признан виновным в ряде преступлений, включая изнасилование. Судьи единогласно признали его виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы. Интересно, что в СМИ его прозвали «улыбчивым маньяком».