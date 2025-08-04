Сын судьи, работая в СК РФ, насиловал женщин и заставлял писать отказ в возбуждении дела: Почему маньяк не получил наказание в РФ?

04 августа 2025, 14:05

Фото: iStock/ronstik

Днём Александр Сатлаев работал следователем, а по ночам насиловал женщин. Сейчас мужчина отбывает наказание в тюрьме на Кипре, но его уголовное дело в РФ до сих пор не получило завершения. Незадолго до того, как сбежать за границу, серийник напал на девушку в Барнауле. У следователей есть все основания полагать, что к надругательству причастен Сатлаев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание История Александра Сатлаева Преступления в тени ночи Манипуляции и запугивание Откровение в отделении полиции Новые преступления Прозвали «улыбчивым маньяком»

История Александра Сатлаева

Преступления в тени ночи

Фото: iStock/Peter Austin



Манипуляции и запугивание

Фото: iStock/Synthetic-Exposition



Откровение в отделении полиции

«Вот он, одно лицо», — произнесла она с уверенностью.

Фото: iStock/simpson33



Новые преступления

Прозвали «улыбчивым маньяком»