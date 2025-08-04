В Уфе мужчина избил палкой ребенка из-за того, что он обидел его дочь
В Уфе мужчина избил палкой и ногой ребенка, который обидел его дочь. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Происшествие случилось во дворе дома на улице Кольцевой. На опубликованном видео видно, как мужчина догоняет мальчика и ударом ноги сбивает его с ног. Когда ребенок пытался убежать, то кричал, что дочка его простила.
Упав на землю, мальчик криком просил мужчину остановиться. Тот же начал бить его ногами и палкой. Мужчину остановила одна из женщин, которые находились рядом. Сейчас отца ищут правоохранители.
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