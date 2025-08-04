Поезд и автобус столкнулись в Ленобласти, есть погибшие

04 августа 2025, 12:35

68-летняя женщина погибла в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

Столкновение поезда и автобуса произошло в Ленобласти. Как сообщили в региональном главке МВД России, трагедия унесла жизнь 68-летней пассажирки автобуса.