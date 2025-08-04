Поезд и автобус столкнулись в Ленобласти, есть погибшие
Столкновение поезда и автобуса произошло в Ленобласти. Как сообщили в региональном главке МВД России, трагедия унесла жизнь 68-летней пассажирки автобуса.
Автобус вез туристов к монастырю Александра Свирского. В ведомстве рассказали, что транспорт выехал на железнодорожный переезд на красный свет. Маневр не удался, в результате чего автобус был сбит поездом.
Уточняется, что все случилось утром, в 06:21, на 254 километре Мурманского шоссе, на перегоне «Олонец-Лодейное Поле». Предварительно, в салоне автобуса находились 37 человек, включая двоих малолетних пассажиров. Различные травмы получили 12 человек, дети не пострадали.
Возбуждено уголовное дело.
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