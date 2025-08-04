Под Челябинском ребёнок пострадал из-за самовольно установленной на крыше линии связи

04 августа 2025, 12:03

На Урале девочка пострадала из-за незаконно установленной на крыше линии связи

Фото: iStock/Golfcuk

В Челябинской области произошёл инцидент, в результате которого пострадала восьмилетняя девочка. Причиной ЧП стала незаконно установленная линия связи на крыше жилого дома, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.