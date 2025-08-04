Под Челябинском ребёнок пострадал из-за самовольно установленной на крыше линии связи
В Челябинской области произошёл инцидент, в результате которого пострадала восьмилетняя девочка. Причиной ЧП стала незаконно установленная линия связи на крыше жилого дома, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Во время трагедии произошло повреждение узла крепления бесхозной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая была установлена с нарушениями – прямо под шиферным покрытием крыши соседнего дома. В результате обломился кусок шифера, упавший на ребёнка.
Восьмилетняя девочка получила травмы и была сразу же госпитализирована для оказания первой помощи и медицинского обследования. В настоящее время её состояние стабильное, и после обследования ребёнок был отпущен домой.
Компания «Россети Урал» проводит проверку инцидента и напоминает о необходимости соблюдения правил установки линий связи и безопасности на крышах зданий.
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