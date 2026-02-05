В Москве женщину приговорили к четырем годам тюрьмы за желание поджечь Ленина
Кузьминский районный суд Москвы приговорил Ольгу Федосову к четырём годам лишения свободы за ложные сообщения о готовящемся взрыве на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Как оказалось, женщина в состоянии алкогольного опьянения пять раз звонила на номер 112 и заявляла, что у неё есть «полкило динамита». По её словам, она якобы собиралась взорвать Красную площадь и «поджечь Ленина».
Позже Федосова объяснила, что сделала это, чтобы показать собутыльникам «свою крутость». При задержании взрывчатых веществ у неё не нашли.
Уголовное дело возбудили по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти. В итоге женщину приговорили к четырем годам тюрьмы.
