В Москве женщину приговорили к четырем годам тюрьмы за желание поджечь Ленина

05 февраля 2026, 15:27

Фото: iStock/InnaPoka

Кузьминский районный суд Москвы приговорил Ольгу Федосову к четырём годам лишения свободы за ложные сообщения о готовящемся взрыве на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.