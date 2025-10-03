«Слишком малы, чтобы понять»: Мать предложила сожителю «арендовать» её детей за тысячу рублей. Он насиловал их с приятелями
В 2018 году маленький городок Ужур в Красноярском крае стал свидетелем чудовищного преступления, когда 30-летняя женщина предложила «арендовать» своих малолетних детей за скромную плату в тысячу рублей. Эта шокирующая история до сих пор вызывает ужас и осуждение среди местных жителей. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Безжалостная торговкаМарина (все имена изменены редакцией), мать двоих детей, вела аморальный образ жизни. Она не работала и не училась, а всё своё время посвящала поиску алкоголя. Вместе с ней проживали двое малолетних детей — трёх и пяти лет — и её сожитель, который был вдвое старше. Отчаянная нужда в деньгах толкнула женщину на немыслимое преступление — она предложила своему сожителю «арендовать» своих детей за тысячу рублей.
Чудовищное предложениеСогласие 64-летнего мужчины на это чудовищное предложение стало началом регулярной практики, которая привела к ужасным последствиям. Сожитель не только совершал преступления против детей, но и вовлекал в них своих знакомых — мужчин 50 и 58 лет. Мать продолжала получать деньги за страдания собственных детей, оправдывая себя тем, что малыши «слишком малы, чтобы что-то понимать».
Изъятие детей и раскрытие преступленияСитуация изменилась, когда органы опеки решили вмешаться и изъяли детей из семьи. Во время психологической работы с малышами один из них рассказал о происходящем. Это признание стало отправной точкой для возбуждения уголовного дела и последующего расследования.
Справедливость восторжествовалаОбщественный резонанс от этой истории привёл к быстрому задержанию всех участников преступления. Несмотря на попытки обвиняемых переложить вину друг на друга, экспертиза подтвердила факты преступлений.
Суд вынес следующие приговоры:
- Главный фигурант, 64-летний мужчина, получил 23 года лишения свободы.
- Его 58-летний сообщник был приговорён к 12,5 годам заключения.
- 50-летний участник, признанный психически нездоровым, направлен на принудительное лечение.
- Мать Марина приговорена к 17 годам лишения свободы.
Эта шокирующая история подчеркивает важность защиты детей и необходимость жесткого наказания для тех, кто совершает подобные преступления.