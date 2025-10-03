В Ульяновске арестовали мужчину, убившего жену и двух дочерей
В Ульяновске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве жены и двух дочерей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
В официальном заявлении говорится, что суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
По информации ТАСС, в ходе допроса обвиняемый рассказал, что решился на страшный поступок из-за долгов перед микрофинансовыми организациями. Он пояснил, что не хотел перехода его долгов из-за ставок на спорт на жену и детей, поэтому решил убить их.
Соседи, знакомые и родственники семьи характеризуют её исключительно с положительной стороны. Девочки четырёх и пяти лет всегда были аккуратными и ухоженными, регулярно ходили в детский сад. По предварительным данным, оба родителя работали: мужчина – в фирме по установке пластиковых окон, а его жена – в салоне красоты.
Ранее семья не состояла на учете в органах профилактики, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова.
