В Воронеже парень приревновал девушку, избил её и за волосы утащил в машину

Фото: iStock/demaerre

В Воронеже молодой человек приревновал свою 17-летнюю девушку к другому и со стрельбой затолкал её в машину. О жестоком похищении несовершеннолетней пишет Telegram-канал Baza.



Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Двое парней подъехали к подъезду дома, где стояли девушка и её знакомый. Ревнивец выбежал из машины, ударил мужчину, схватил девушку за волосы и потащил её в автомобиль. Она громко кричала, а от удара у неё в кармане сработал светошумовой пистолет.

Полицейским удалось оперативно найти участников конфликта. Ими оказались 18-летний парень и его 17-летняя возлюбленная. Незадолго до произошедшего пара поссорилась из-за ревности. Они не стали писать заявление в полицию, заявив, что не имеют претензий друг к другу. Тем не менее, полиция начала проверку.

