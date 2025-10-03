В Воронеже парень приревновал девушку, избил её и за волосы утащил в машину
В Воронеже молодой человек приревновал свою 17-летнюю девушку к другому и со стрельбой затолкал её в машину. О жестоком похищении несовершеннолетней пишет Telegram-канал Baza.
Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения. Двое парней подъехали к подъезду дома, где стояли девушка и её знакомый. Ревнивец выбежал из машины, ударил мужчину, схватил девушку за волосы и потащил её в автомобиль. Она громко кричала, а от удара у неё в кармане сработал светошумовой пистолет.
Полицейским удалось оперативно найти участников конфликта. Ими оказались 18-летний парень и его 17-летняя возлюбленная. Незадолго до произошедшего пара поссорилась из-за ревности. Они не стали писать заявление в полицию, заявив, что не имеют претензий друг к другу. Тем не менее, полиция начала проверку.
