В бассейне виллы на Пхукете в Таиланде найден мертвым 58-летний россиянин
На популярном курорте Пхукет в Таиланде в бассейне виллы был обнаружен мертвым 58-летний российский гражданин. Об этом сообщает местное издание The Thaiger.
Инцидент произошел в четверг, 2 октября, в жилом комплексе района Раваи. Жена мужчины рассказала полиции, что последний раз видела мужа около 7 утра. Спустя несколько часов тело россиянина обнаружила горничная, которая достала его из бассейна, положила на кровать и вызвала экстренные службы.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и эксперты судебной медицины. По предварительным данным, следов насилия или борьбы на теле и в помещении не выявлено. Расследование обстоятельств смерти продолжается. Имя погибшего не разглашается.
Читайте также: