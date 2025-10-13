Смерть 16-летней цыганской невесты накануне свадьбы в эфире «Пусть говорят». Почему она оказалась девственницей и что скрывали родные

13 октября 2025, 15:22

Мать погибшей Принцессы (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

Накануне собственной свадьбы 16-летняя девушка из цыганской семьи трагически скончалась. Ее родители уверены, что к смерти причастны жених и его родные. О том, что произошло на самом деле и о чем молчит семья погибшей, расскажет «Радио 1».





Содержание «Ей запудрили голову цветами и подарками» Свидетельница трагедии: «Я услышала крик» Версии и расследование

«Ей запудрили голову цветами и подарками»

«Мы, цыгане, никто не был рад, что она вышла замуж. Ей запудрили голову цветами и подарками. В нашей семье это не было заведено, и никто у нас замуж рано не выходил. Я ей говорила, что в 16 лет выходить замуж рано», — рассказывает женщина в эфире программы «Пусть говорят».

«Моя дочь никогда не совершила бы самоубийства, она всего боялась».

«Дочь жаловалась, что он стал груб, толкал ее. Говорят, что он ее избивал. Она просила не вмешиваться, потому что боялась скандала», — делится мать.

Свидетельница трагедии: «Я услышала крик»

«Я услышала удар и вскрик молодой женщины. Было тогда очень тихо. Потом я услышала, как кого-то бьют, звуки борьбы. Это было часов в пять вечера. А потом — звонкий крик женский. Я готова подтвердить это в суде», — заявляет женщина.

Версии и расследование