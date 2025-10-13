Смерть 16-летней цыганской невесты накануне свадьбы в эфире «Пусть говорят». Почему она оказалась девственницей и что скрывали родные
Накануне собственной свадьбы 16-летняя девушка из цыганской семьи трагически скончалась. Ее родители уверены, что к смерти причастны жених и его родные. О том, что произошло на самом деле и о чем молчит семья погибшей, расскажет «Радио 1».
«Ей запудрили голову цветами и подарками»Мать погибшей девушки по имени Принцесса с горечью вспоминает, как развивались события. Знакомство дочери с 32-летним мужчиной произошло, когда та работала в магазине косметики.
«Мы, цыгане, никто не был рад, что она вышла замуж. Ей запудрили голову цветами и подарками. В нашей семье это не было заведено, и никто у нас замуж рано не выходил. Я ей говорила, что в 16 лет выходить замуж рано», — рассказывает женщина в эфире программы «Пусть говорят».Отношениям был дан категорический запрет. Однако, по словам матери, жених уговорил девушку уехать, объяснив, что только интимная близость помешает родным вернуть ее домой, так как это стало бы «позором для семьи». Мать узнала об этом лишь за два дня до трагедии.
«Моя дочь никогда не совершила бы самоубийства, она всего боялась».Последний месяц жизни девушки был омрачен ссорами. Жених, как выяснилось, проявлял сильную ревность и агрессию.
«Дочь жаловалась, что он стал груб, толкал ее. Говорят, что он ее избивал. Она просила не вмешиваться, потому что боялась скандала», — делится мать.Самоубийство она категорически исключает.
Свидетельница трагедии: «Я услышала крик»Ключевым моментом в этой истории являются показания очевидца. Соседка Татьяна стала свидетельницей событий в день гибели.
«Я услышала удар и вскрик молодой женщины. Было тогда очень тихо. Потом я услышала, как кого-то бьют, звуки борьбы. Это было часов в пять вечера. А потом — звонкий крик женский. Я готова подтвердить это в суде», — заявляет женщина.
Версии и расследованиеРодственники жениха, в свою очередь, утверждают, что официально не сватали Принцессу и не понимают, почему девушка переехала к их сыну. Они клянутся перед иконами в своей невиновности. Более того, они обвиняют в смерти девушки родную мать. Якобы та состояла в отношениях с мужчиной, которого Принцесса не приняла.
Со стороны жениха звучат обвинения в адрес погибшей: мол, она переписывалась с кем-то и могла ему изменять. Известно, что он даже водил ее на детектор лжи. Однако факты говорят сами за себя: на теле девушки были обнаружены синяки и ссадины. А независимая судмедэкспертиза, проведенная по инициативе семьи, установила, что девушка была девственницей, что опровергает версию о состоявшейся семейной жизни.
Сейчас родные погибшей с помощью адвоката настаивают на тщательном расследовании. Они хотят добиться правды и понять, кто виновен в смерти их ребенка.