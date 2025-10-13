Бродячие собаки разорвали младенца, которого родители заживо закопали на свалке
В индийском округе Чхиндвара штата Мадхья-Прадеш бродячие собаки растерзали новорождённого ребёнка. Родители закопали младенца заживо на свалке. Об этом информирует The Times of India.
11 октября полиция получила сигнал о необычном поведении стаи собак на мусорной свалке. Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело младенца с травмами. По предварительной информации, животные оторвали ребёнку руку и серьёзно повредили голову.
По версии индийских журналистов, отец мог закопать младенца, потому что боялся потерять работу из-за правительственной политики «два ребёнка в семье». Полиция ожидает результаты вскрытия, чтобы установить причину и время смерти, а также пол ребёнка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас по нему ведётся расследование.
