Бродячие собаки разорвали младенца, которого родители заживо закопали на свалке

13 октября 2025, 15:59

В Индии собаки растерзали новорождённого, которого родители закопали на свалке

Фото: Istock/Liliya Filakhtova

В индийском округе Чхиндвара штата Мадхья-Прадеш бродячие собаки растерзали новорождённого ребёнка. Родители закопали младенца заживо на свалке. Об этом информирует The Times of India.