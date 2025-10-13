Россияне обвинили проституток в оказании услуг клиентам на территории кладбища
Жители Красноярска пожаловались на регулярные встречи проституток с клиентами на территории Злобинского кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.
Горожане заявили, что женщины назначают свидания рядом с могилами. По их словам, подобная активность привела к тому, что территория кладбища превратилась в свалку.
Жители отметили, что это создает неудобства для посетителей и оскорбляет память усопших. Красноярцы обратились к представителям городской администрации. Они просят власти принять меры и навести порядок на кладбище.
