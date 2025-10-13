Достижения.рф

Россияне обвинили проституток в оказании услуг клиентам на территории кладбища

Жители Красноярска сообщили о предоставлении интимных услуг на кладбище
Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Жители Красноярска пожаловались на регулярные встречи проституток с клиентами на территории Злобинского кладбища. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.



Горожане заявили, что женщины назначают свидания рядом с могилами. По их словам, подобная активность привела к тому, что территория кладбища превратилась в свалку.

Жители отметили, что это создает неудобства для посетителей и оскорбляет память усопших. Красноярцы обратились к представителям городской администрации. Они просят власти принять меры и навести порядок на кладбище.

Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в Ленинградской области, где буйный жеребец на самовыгуле серьёзно покалечил пенсионерку. До этого, эта же лошадь напала на двух сестёр и оторвала руку одной из них.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0