Жених вынес из семьи экс‑главы управы 18 млн — кредиты, слитки, часы. Что известно о деле и почему суд дал небольшой срок

Молодые годы — самое романтическое время в жизни каждого человека. Именно тогда хочется любить и быть любимым, мечтать о будущем и строить планы на жизнь вместе с близким человеком. Однако иногда чувства играют злую шутку, превращаясь в настоящую трагедию. Так случилось и с историей любви подростка из Екатеринбурга и молодой москвички. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



История знакомства

Ростислав Сологаев переехал в столицу из Свердловска примерно четыре года назад. Однажды судьба свела его с очаровательной девушкой Параскевой Трофимовой. Тогда ей было всего лишь шестнадцать лет, а ему уже восемнадцать. Родилась дружба, переросшая вскоре в серьезные отношения. Девушка была хорошенькой, образованной и воспитанной, выросла в обеспеченной семье. Ее отец, Борис Трофимов, занимал высокий пост главы одной из московских управ.

Ростислав привлекал внимание девушки своим спортивным телосложением и приятной внешностью. Вскоре он стал частым гостем в доме возлюбленной. Семья Трофимовых тепло приняла молодого человека, считая его достойным кандидатом в мужья для дочери. Они даже доверили ему ключи от своего домашнего сейфа, предназначенного для хранения ценностей.

Однако позже стало известно, что этот поступок оказался роковым.

Предательство

Летом 2023 года пара официально объявила о помолвке. Родители невесты радовались счастью дочери и всячески поддерживали её избранника. Для Ростислава начался новый этап жизни — теперь он готовился стать полноправным членом благополучной московской семьи.

Но оказалось, что счастье длилось недолго. Как-то вечером супруга Бориса Трофимова случайно заглянула в семейный сейф и увидела нечто странное: вместо денег лежали билеты банка приколов. Сначала супруги думали, что это розыгрыш, однако дальнейшие события показали, насколько серьезна ситуация оказалась на самом деле.

Выяснилось, что семья лишилась крупной суммы денег, золотых украшений, ценных предметов искусства и антиквариата, хранившихся в двух семейных сейфах. Всего потери составили больше 18 миллионов рублей.

Семье пришлось обратиться в правоохранительные органы. Следствие установило причастность именно Ростислава к краже. Во время допроса подозреваемый частично признался в содеянном, утверждая, что взял только небольшую часть денег и несколько часов. Однако следствие пришло к выводу, что он виноват в гораздо большем размере ущерба.

Судьба обвиняемого

Ростислав получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо наказания, суд обязал парня возместить пострадавшим весь нанесенный ущерб — более 18 миллионов рублей. Юноша утверждал, что почти всю добычу потратил на подарки любимой. Мать арестованного оправдывалась перед прессой, говоря, что сын действовал бескорыстно, стремясь сделать свою любимую счастливой.
Дарья Осипова

