Российскую пенсионерку, не отвечавшую на звонки, ошибочно объявили мертвой

28 ноября 2025, 10:17

В Екатеринбурге фельдшер ошибочно объявила мертвой живую пенсионерку

Фото: iStock/PIKSEL

83-летнюю жительницу Екатеринбурга ошибочно объявили мертвой. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.





Пожилая женщина долгое время жила одна, и родственники ее практически не навещали. В какой-то момент она перестала отвечать на звонки внучки, и та вызвала бабушке скорую. Прибывшие на вызов фельдшеры нашли пенсионерку на полу без движения. Они решили, что старушки не стало из-за инсульта, и констатировали ее смерть.



Однако ночью, когда ритуальщики приехали за телом, они увидели, что женщина все еще дышит. Ее экстренно доставили в больницу, но через несколько дней она скончалась.

Внучка подала в суд и потребовала 900 тысяч рублей. Экспертиза установила, что ошибка фельдшера не стала причиной трагедии, но отсрочила госпитализацию.

«Прямая причинно-следственная связь между действиями фельдшера и летальным исходом — отсутствует. Не выявление медиком признаков жизни пациентки повлекло за собой лишь отсроченную (с момента начала заболевания) госпитализацию», — говорится в сообщении.