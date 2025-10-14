Снимала порно с годовалой дочерью: мать со Ставрополья развлекала зеков голыми фото ребенка

В Петровском округе Ставрополья в 2023 году суд признал виновными 38-летнюю женщину и 45-летнего мужчину в ужасных преступлениях. Они снимали порнографию с 1,5-годовалой девочкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Как все началось
В июле 2019 года мать ребенка познакомилась с заключенным через социальные сети. Он убедил ее делать откровенные фотографии с дочкой и отправлять их ему. Женщина согласилась и продолжала это делать до декабря 2020 года. В течение полугода ее малышке приходилось переживать невообразимые вещи.
Разоблачение
Когда женщина решила прекратить съемки, зэк стал угрожать ей. Он потребовал у нее деньги за молчание. Однако отчим и родной отец девочки узнали о ситуации и сообщили в правоохранительные органы.
Судебное разбирательство
После этого началось уголовное дело против матери и заключенного. Их обвинили в сексуальном насилии над ребенком, изготовлении и распространении порнографии, а также в вымогательстве — это касалось только мужчины. Оба признали свою вину, но это не спасло их от наказания.
Приговор
Суд приговорил мать к 15 годам в колонии общего режима, а мужчину — к 18 годам и 1 месяцу в колонии строгого режима.