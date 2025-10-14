Нападение на пассажиров: пьяный мигрант бросался с ножом на вокзале в Москве

14 октября 2025, 13:21

Мигрант с ножом устроил дебош на Ярославском вокзале в Москве

Фото: Istock / MachineHeadz

В Москве на Ярославском железнодорожном вокзале мигрант устроил опасный инцидент с ножом. Об этом сообщает «МК».