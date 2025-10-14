Нападение на пассажиров: пьяный мигрант бросался с ножом на вокзале в Москве
В Москве на Ярославском железнодорожном вокзале мигрант устроил опасный инцидент с ножом. Об этом сообщает «МК».
Ночью мужчина находился в зале ожидания в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он достал канцелярский нож из сумки и начал бросаться на людей.
Двое очевидцев попытались остановить дебошира и отобрать у него нож. В результате один из них получил порез руки, а сам мигрант также поранился. До приезда скорой помощи пассажиры попытались помочь — остановили кровь с помощью салфеток. Впоследствии мужчину госпитализировали.
