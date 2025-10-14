В Волгограде пьяный мигрант-дебошир крушил детскую площадку и бросался на людей

14 октября 2025, 14:02

В Советском районе Волгограда за хулиганство задержали иностранца

Фото: Istock/nito100

В Волгограде 30-летний иностранец в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош. Об этом сообщает портал fishki.net.





Инцидент произошёл в Советском районе города на территории жилого комплекса. Мигрант начал с того, что ломал урны и наносил повреждения стенам во дворе. Затем он перешёл на детскую площадку, где стал крушить игровое оборудование.



Местные жители пытались остановить его и сделали замечание. В ответ нарушитель начал кричать и угрожать окружающим физической расправой.

«Эй, один на один, давай!» — выкрикивал он, подстрекая людей вступить с ним в поединок.