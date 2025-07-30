«Сними шорты»: в детском лагере вожатый-извращенец заставлял детей приседать без одежды ради чипсов, подробности

30 июля 2025, 12:50

Фото: istockphoto / eranicle

Свердловский областной суд вынес приговор 35-летнему Дмитрию Воложанину, бывшему вожатому санатория «Соколиный камень». Его признали виновным в домогательствах к мальчикам 12–13 лет и приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Подробнее об этом ​расскажет «Радио 1».





Содержание «Сними шорты»: как вожатый манипулировал детьми «Я просто обнимал детей»: как вожатый отрицал вину 15 лет колонии и запрет на работу с детьми

«Сними шорты»: как вожатый манипулировал детьми

«Он просто говорил: сделай 10 приседаний. А потом добавлял — снимай шорты. Это была якобы игра. Мы боялись, что он отберёт телефоны или расскажет, что мы ели чипсы», — рассказывали они.

«Я просто обнимал детей»: как вожатый отрицал вину

«Я вообще не понимаю, что происходит. Может, был конфликт с каким-то мальчиком. Я действительно всех обнимаю, но это были обычные обнимашки. Что, теперь и за это сажают?», — сказал он E1.

15 лет колонии и запрет на работу с детьми