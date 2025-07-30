«Сними шорты»: в детском лагере вожатый-извращенец заставлял детей приседать без одежды ради чипсов, подробности
Свердловский областной суд вынес приговор 35-летнему Дмитрию Воложанину, бывшему вожатому санатория «Соколиный камень». Его признали виновным в домогательствах к мальчикам 12–13 лет и приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
«Сними шорты»: как вожатый манипулировал детьмиПо данным следствия, осенью 2023 года Воложанин домогался до мальчиков, используя свою власть вожатого. Дети рассказывали, что он под видом игры заставлял их выполнять физические упражнения в нижнем белье или полностью раздеваться.
«Он просто говорил: сделай 10 приседаний. А потом добавлял — снимай шорты. Это была якобы игра. Мы боялись, что он отберёт телефоны или расскажет, что мы ели чипсы», — рассказывали они.За возможность поесть вредную еду и за безлимитное использование телефона, мальчики 12-13 лет должны были выполнять физические упражнения в нижнем белье или без него. Причем такие занятие проводились ночью наедине с вожатым.
Несмотря на многократные случаи домогательств, дети молчали почти год. Первые заявления появились только в ноябре 2024-го, когда несколько родителей услышали от сыновей шокирующие признания. Следствие установило, что похожие ситуации происходили в разных сменах с августа по декабрь 2023 года. Дети боялись огласки, опасались, что им не поверят, или их накажут за нарушение правил лагеря.
«Я просто обнимал детей»: как вожатый отрицал винуВ 2023 году 35-летний Дмитрий работал вожатым. Судя по отзывам, он казался настоящим подарком для лагеря: всегда с улыбкой, вежливый, чуткий. Родители хвалили за порядок, отчёты с фотографиями, дети — за утренние зарядки, прогулки и его искреннюю заботу. Никаких тревожных звонков не было. Никто и подумать о нем не мог ничего плохого.
Когда полиция начала расследование, Воложанин сначала скрывался, а затем заявил, что его оклеветали.
«Я вообще не понимаю, что происходит. Может, был конфликт с каким-то мальчиком. Я действительно всех обнимаю, но это были обычные обнимашки. Что, теперь и за это сажают?», — сказал он E1.Однако показания пострадавших, видеозаписи и другие доказательства подтвердили его вину. Воложанин признал её лишь частично, но суд счёл улики достаточными для строгого приговора.