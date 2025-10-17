В одной из воинских частей Московской области произошла трагедия. Военнослужащий по призыву открыл огонь из оружия по сослуживцам. По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие и раненые. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Что известно о стрельбе в военной части в Подмосковье
Инцидент произошел в воинской части, дислоцированной в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. Один из пострадавших военнослужащих сумел связаться по телефону с матерью и сообщить о нападении. Именно она, после звонка сына, оперативно проинформировала экстренные службы и вызвала медиков в расположение части.
Раненые и убитые
В результате стрельбы погибли двое военнослужащих. Еще один солдат доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами. Общее число пострадавших в результате инцидента, по предварительным сведениям, достигло пяти человек. Точный характер ранений и состояние госпитализированного на данный момент не уточняются.
Расследование и официальная реакция
В настоящий момент официальные комментарии от руководства Министерства обороны Российской Федерации относительно произошедшего отсутствуют. Не озвучены и предварительные версии случившегося, включая возможные мотивы стрелка.