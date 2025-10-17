Достижения.рф

Двое детей утонули в городском пруду Новосибирска, провалившись под тонкий лед

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

В Новосибирске двое школьников погибли, провалившись под неокрепший лед на пруду в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



На льду небольшого пруда играли подростки, но он не выдержал их веса, и дети провалились под воду. Спасти их не удалось. Погибли школьники, родившиеся в 2013 и 2014 годах.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для проведения расследования.

В Новосибирской области наступили морозы, и температура опустилась до -14°C. На ряде водоемов региона начался процесс образования льда, однако его толщина пока недостаточна для выдерживания нагрузок.

Екатерина Коршунова

