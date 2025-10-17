Достижения.рф

Высокопоставленный чиновник умер после секса с тремя женщинами

В Нигерии чиновник провел ночь с тремя женщинами в отеле и умер
Фото: iStock/Motortion

В Нигерии таможенный чиновник из штата Кацина не пережил секса с тремя женщинами, передает The Guild Nigeria.



Высокопоставленного чиновника Лавала Тукура, который занимал пост помощника суперинтенданта таможенной службы, обнаружили мёртвым утром 16 октября в номере отеля в городе Кацина. По словам сотрудников гостиницы, мужчина заселился накануне, но утром не отвечал на звонки и не открывал дверь. В результате было принято решение взломать замок, чтобы попасть в номер.

Тукур лежал на кровати без движения. Спасти его было невозможно. Сотрудники отеля нашли в мусорном ведре упаковки от препаратов, предназначенных для повышения эрекции. Вскоре полиция арестовала трех женщин, которые провели ночь с Тукуром. Две из них приехали в отель вместе с чиновником, а третья присоединилась позже.

В таможенной службе выразили глубокую скорбь в связи со смертью Тукура. Его коллеги активно сотрудничают с полицией, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Екатерина Коршунова

