Мать пропавшего воронежца спустя три года нашла у него переписку с бандитами
В Воронеже всплыли новые подробности загадочного исчезновения 37-летнего мужчины, пропавшего летом 2022 года. Его мать спустя три года случайно нашла телефон сына и обнаружила в нём переписку, в которой тот говорил, что собирается встретиться с «бандитами» и опасается за свою жизнь.
Как сообщает Telegram-канал Baza, Андрей пропал в ночь на 18 июля 2022 года. Его поиски длились два года, но безрезультатно. В феврале 2024-го после обращения матери на федеральное ток-шоу следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, однако криминального следа тогда не нашли.
Недавно женщина разбирала кладовку в подъезде, где находилась квартира сына, и случайно обнаружила его телефон на шкафу. В мессенджере она увидела переписку сына с неким знакомым: Андрей писал, что выставил на продажу совместный с супругой дом и ждет «на просмотр» опасных людей заявляя, что «живым его не найдут».
Предварительно, за месяц до исчезновения мужчина оформил брачный контракт, согласно которому дом полностью переходил жене в случае развода. После пропажи Андрея женщина уехала отдыхать, а вскоре по возвращении подала на развод и оформила его уже осенью 2022 года.
Мать пропавшего несколько раз пыталась передать переписку следствию, но, по её словам, получила отказы. Вместе с адвокатом Александром Матыциным она направляла жалобы в вышестоящие инстанции в Москве, однако те возвращали материалы обратно в Воронеж.
