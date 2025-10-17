Мать пропавшего воронежца спустя три года нашла у него переписку с бандитами

17 октября 2025, 08:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В Воронеже всплыли новые подробности загадочного исчезновения 37-летнего мужчины, пропавшего летом 2022 года. Его мать спустя три года случайно нашла телефон сына и обнаружила в нём переписку, в которой тот говорил, что собирается встретиться с «бандитами» и опасается за свою жизнь.