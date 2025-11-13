Сопротивление при задержании и депортация: последние новости о бросившей ребёнка в Таиланде Эрике Владыко
В Таиланде таинственно пропала россиянка Эрика Владыко, оставив в номере отеля четырёхлетнюю дочь. Спустя несколько дней женщину заметили в другом городе в компании неизвестного мужчины. Похищение или безответственность? – читайте в материале «Радио 1».
Исчезновение россиянки
34-летняя Эрика Владыко пропала в ночь на 13 сентября 2025 года. Около двух часов ночи она приехала на такси в бар на улице Сукхумвит в Бангкоке, после чего связь с ней прервалась. В отеле, тем временем, осталась брошенной её четырёхлетняя дочь.
Спустя некоторое время женщину заметили в другом городе, в компании неизвестного мужчины.
Подруга пропавшей рассказала Telegram-канул SHOT, что в день исчезновения женщина вела себя странно, ни с кем не разговаривала и не объяснила, зачем полетела в Бангкок.
Район, где её видели в последний раз, известен высоким уровнем преступности, наркоторговлей и проституцией. В полицейские участки нередко попадают туристы, потерявшие документы или подвергшиеся нападениям.
Поиски и реакция властей
Тайская полиция начала поиски лишь спустя шесть дней после исчезновения Эрики. Официально в розыск её объявили 18 сентября. К поискам подключились волонтёры и родственники женщины.
Бывший муж Владыко, который забрал к себе брошенную в гостинице дочь, признался, что не знал о поездке экс-супруги и поблагодарил всех, кто помогает в поисках.
Российское посольство в Таиланде подтвердило, что находится на связи с местной полицией и следит за развитием ситуации.
Что известно о пропавшей
Эрика Владыко родилась в 1991 году в Приморском крае. В последние годы она обосновалась на тайском острове Самуи, где занималась сдачей недвижимости в аренду.
Знакомые описывают её как любительницу клубов, но считают её исчезновение необычным и загадочным.
Примечательно, что незадолго до исчезновения Владыко опубликовала в соцсетях небольшой пост, который подписала словом «Forgiveness», что в переводе с английского означает «прощение». Многие сочли его пророческим.
Задержание и депортация
В конце октября Эрику Владыко всё же удалось найти. Она оказывала сопротивление при задержании, но, несмотря на это, её всё же удалось взять под стражу по обвинению в незаконном пребывании в Таиланде и просрочке визы.
12 ноября стало известно, что россиянку депортировали на родину.
«В отношении гражданки России были проведены все предусмотренные законом процедуры. Сегодня она покинула центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда и отправилась в Россию рейсом Бангкок – Владивосток», – заявили ТАСС в иммиграционной полиции Таиланда.
По сведениям российского посольства, в отношении Владыко местная полиция провела все необходимые следственные действия.