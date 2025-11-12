В автомобиле пропавшего Усольцева нашли пачку денег

12 ноября 2025, 10:17

В машине пропавшего Усольцева обнаружили 300 тысяч рублей наличными

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В бардачке автомобиля пропавшего предпринимателя Сергея Усольцева обнаружили 300 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.