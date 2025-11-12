В автомобиле пропавшего Усольцева нашли пачку денег
В машине пропавшего Усольцева обнаружили 300 тысяч рублей наличными
В бардачке автомобиля пропавшего предпринимателя Сергея Усольцева обнаружили 300 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Знакомые семьи отметили, что мужчина нередко оставлял крупные суммы в машине и не считал это чем-то необычным.
Поиски Усольцева, его супруги и их ребёнка продолжаются с сентября – семья пропала во время похода в Саянских горах и перестала выходить на связь.
Следственный комитет рассматривает несколько версий исчезновения, однако, по данным источников, каких-либо зацепок, которые могли бы прояснить судьбу семьи, пока не нашли.
