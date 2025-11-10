В Крыму мужчина упал в траншею и умер, а рабочие засыпали его тело землей
В Симферополе на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного мужчина упал в траншею и погиб. Рабочие затем засыпали траншею землей, не заметив тело. Об этом сообщает Следственный комитет Крыма и Севастополя.
Инцидент произошёл вечером 16 октября. На указанном участке в тот момент шли канализационные работы. 67-летний местный житель упал в траншею и скончался. Утром рабочие проводили грейдирование участка и засыпали траншею, не увидев мужчину. Погибшего до этого разыскивали как без вести пропавшего.
Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое по неосторожности повлекло смерть человека. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и определяют круг виновных лиц.
Ранее в центре Москвы приезжий устроил кровавую расправу из-за жалобы жены.
Читайте также: