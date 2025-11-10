В Крыму мужчина упал в траншею и умер, а рабочие засыпали его тело землей

10 ноября 2025, 17:26

В Симферополе возбудили уголовное дело после гибели мужчины в траншее

Фото: Istock/ognianm

В Симферополе на пересечении улицы 8 Марта и переулка Обозного мужчина упал в траншею и погиб. Рабочие затем засыпали траншею землей, не заметив тело. Об этом сообщает Следственный комитет Крыма и Севастополя.