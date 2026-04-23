Соседи все видели, но боялись сказать: в Свердловской области уголовник задушил девятилетнюю девочку и закопал ее в овощной яме
Лето 2025 года в Свердловской области отметилось резонансным событием: правоохранительные органы раскрыли убийство 9-летней Лены Пергушевой, совершенное еще в 1999 году. История исчезновения девочки на протяжении более чем четверти века оставалась болезненной раной для семьи и одним из самых тяжелых «висяков» для следствия. Теперь дело получило конкретного фигуранта. Подробнее о трагедии — в материале «Радио 1».
Исчезновение ребенка в 1999 году: как пропала Лена ПергушеваТрагедия произошла 7 августа 1999 года в поселке Кузнецовский Талицкого района. Девятилетняя Лена вышла из дома на улице Строителей и бесследно исчезла. Родители почти сразу забили тревогу, после чего следственные органы возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка.
Несмотря на активные поиски, оперативники не смогли собрать достаточное количество улик. Дело на долгие годы попало в категорию нераскрытых преступлений. С 1999 по 2025 год расследование не прекращалось, однако реальных зацепок, способных привести к подозреваемому, не появлялось.
Задержание Игоря Рухлова в ПервоуральскеПерелом наступил летом 2025: следователи Следственного комитета по Свердловской области возобновили расследование, применив современные методы криминалистики и новые технологии. В итоге следствие установило личность предполагаемого убийцы — им оказался 49-летний Игорь Рухлов. На момент исчезновения девочки мужчине было 23 года.
Сотрудники правоохранительных органов задержали его 20 августа 2025 года в Первоуральске, куда он переехал в 2010 году. Операция прошла ранним утром. Он уже успел обзавестись семьей, воспитывал пятерых детей и вел жизнь обычного рабочего.
По словам родственников, в дом ворвались силовики около 06:45. Брат жены подозреваемого Анатолий Аникаев рассказал, что Рухлов собирался на работу, когда в дом вошли сотрудники в масках. Жену и детей закрыли на втором этаже, после чего провели обыск. Затем оперативники осмотрели дом матери задержанного. Правоохранители изъяли документы и электронные устройства.
Шурин задержанного подчеркнул, что родственникам не сразу объяснили причины происходящего, а сам Рухлов на несколько часов «исчез».
Известно, что Рухлов уже попадал в поле зрения следствия: в 2019 году его допрашивали в качестве свидетеля. Тогда он прошел проверку на полиграфе, после чего его отпустили.
Мотив убийства: свидетель по другому преступлениюСледствие установило, что Лена Пергушева оказалась не случайной жертвой. Девочка выступила главным свидетелем в другом уголовном деле.
В конце 1990-х годов в поселке произошло убийство молодого мужчины. Лена видела, как двое преступников силой посадили потерпевшего в автомобиль и увезли. Ребенок дал показания в суде, несмотря на психологическую нагрузку. Именно эти свидетельства помогли осудить преступников — оба получили по 15 лет лишения свободы.
Игорь Рухлов поддерживал дружеские отношения с осужденными. Приговор по тому делу вынесли в начале августа 1999 года. Через несколько дней, 7 августа, Лена исчезла. По информации следствия, девочка упоминала Рухлова среди участников похищения. Мужчина решил устранить свидетеля и отомстить за своих знакомых.
Свидетельские показания: что видели жители поселкаРодные девочки с самого начала подозревали, кто мог стоять за преступлением. Однако доказательств, достаточных для обвинения, у них не было.
Мать Лены рассказала, что одна из соседок видела момент похищения. По ее словам, женщина наблюдала, как Рухлов нес девочку на плече в сторону гаражей, закрыв ей рот рукой. Ребенок не мог ни закричать, ни оказать сопротивление.
Несмотря на подобные свидетельства, жители поселка боялись открыто говорить о своих подозрениях, так как репутация Рухлова и его поведение вызывали у них страх.
Признание вины и следственный экспериментПосле задержания Игорь Рухлов признал свою вину. Следователи доставили его в поселок Кузнецовский для проведения следственного эксперимента. На месте преступления он подробно воспроизвел свои действия. Следствие установило, что мужчина задушил ребенка, а затем спрятал тело в овощной яме. Захоронение находилось в непосредственной близости от жилых домов.
Долгие годы люди жили рядом с местом преступления, не подозревая, что там скрываются останки ребенка. Раскрыть преступление удалось благодаря непрерывной работе следователей, криминалистов Следственного комитета и оперативных сотрудников ГУ МВД по Свердловской области. Результат был достигнут в ходе тщательного анализа и детального изучения доказательств по данному уголовному делу.
Жизнь после преступления: биография Игоря РухловаБиография Игоря Рухлова насыщена многочисленными уголовными делами. С 2002 года он систематически отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение разнообразных преступлений. Среди его судимостей значатся угон автомобиля, похищение человека, разбой, преступления, связанные с наркотиками, а также дача взятки.
Несмотря на криминальное прошлое, он создал семью. С будущей женой познакомился в тюрьме. В браке у них родилось пятеро детей. В социальных сетях Рухлов создавал образ заботливого отца: публиковал фотографии, делился радостными событиями и называл дочерей принцессами. К 2013 году он открыто писал о рождении ребенка, демонстрируя счастливую семейную жизнь.
Какое наказание грозит обвиняемомуСледствие предъявило Игорю Рухлову обвинение по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его обвиняют в убийстве человека, который заведомо для виновного находился в беспомощном состоянии, причем преступление было сопряжено с похищением.
Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет до 20 лет лишения свободы. Представитель ГУ МВД по Свердловской области отметил, что до задержания Рухлов работал на частном предприятии и вел привычный образ жизни, не ожидая, что его когда — либо найдут. Адвокат обвиняемого отказалась комментировать ситуацию, сославшись на ход следствия.
Семья Лены Пергушевой на протяжении 26 лет жила с уверенностью, что девочка погибла. Родные не надеялись на чудо, но стремились найти хотя бы место захоронения, чтобы получить возможность проститься.
Мать обращалась к экстрасенсам и гадалкам, пытаясь узнать судьбу дочери. Отсутствие могилы оставалось для семьи отдельной трагедией. После задержания подозреваемого родственники рассчитывают, что дело завершится справедливым приговором, а память о девочке будет наконец увековечена. Однако родственники и жена Рухлова заявили, что не верят в причастность Игоря к убийству ребенка.
«Это просто фарс, улик нет. Все сфабриковано», — сказал брат жены Рухлова.На сегодняшний день следствие по делу продолжается.