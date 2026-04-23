В Бразилии девочка погибла после того, как ее волосы затянуло в слив бассейна
В Бразилии врачи не смогли спасти девочку после того, как ее засосало в слив бассейна на глазах у приятелей. Об этом информирует Need To Know.
17 апреля в городе Мирасол, штат Сан-Паулу, произошла трагедия: 12-летняя Лаура Перейра Камарго утонула во время игры с друзьями в бассейне. Волосы девочки затянуло в сливное отверстие, и её прижало ко дну. Выбраться самостоятельно она не смогла.
На помощь прибыли пожарные, которые извлекли пострадавшую из воды. В больнице врачи два дня боролись за её жизнь, но их попытки оказались безуспешными. Причиной смерти стали вирусная пневмония и полиорганная недостаточность. По данным экстренных служб, девочка провела под водой от пяти до десяти минут. Полиция классифицировала инцидент как несчастный случай и начала расследование, чтобы выяснить, насколько безопасным было устройство бассейна для детей.
