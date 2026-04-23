Мать и двое детей сгорели заживо при пожаре в Новосибирской области

Фото: iStock/Kara Capaldo

Три человека погибли при пожаре в деревне Колбаса Новосибирской области. Жертвами стали женщина и двое ее детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



Возгорание произошло в бревенчатом доме на улице Зеленой. Первыми на место прибыли местные добровольные пожарные, но к их приезду огонь уже охватил все здание.

Во время разбора завалов сотрудники МЧС обнаружили тела двух детей 2021 и 2023 годов рождения. Кроме того в тяжелом состоянии госпитализировали мужчину, который надышался угарным газом.

К ликвидации пожара привлекли 12 человек. Специалисты задействовали четыре единицы техники, включая силы добровольной пожарной команды.

Ранее в Амурской области смертельный пожар унес жизни трех человек. Одним из погибших оказался несовершеннолетний.

Александр Огарёв

