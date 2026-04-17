Составила список из 40 жертв и напала на одноклассницу: как уральская школьница решила стать маньяком? Подробности
Уральская школьница была отличницей и любимицей учителей, пока однажды не решила стать маньяком и не напала на одноклассницу. Что привело к этому — уход отца, увлечение литературой о серийных убийцах или не выявленное вовремя психическое расстройство — материале «Радио 1».
Бросил отецОтец Вероники (имя изменено — прим. ред.) ушел к другой женщине, когда ей исполнился год. Мать и бабушка окружали ребенка заботой и любовью, семья владела сетью оптик и не испытывала финансовых трудностей. Однако девочка чувствовала себя неполноценной: в детском саду сверстники дразнили ее из-за отсутствия отца. Со временем Вероника пришла к выводу, что папа возненавидел и оставил ее из-за того, что она просто появилась на свет.
До определенного момента комплексы почти не проявлялись. Девочка училась на отлично, занималась карате, но педагоги отмечали ее замкнутость. В последний год ее поведение резко изменилось: она стала носить черную одежду, грубила матери и бабушке, могла устроить сцену на виду у посторонних.
Необычное увлечениеМать отвела дочь к психотерапевту. Специалист не обнаружил серьезных отклонений, списав происходящее на переходный возраст. Он назначил успокоительные и рекомендовал больше читать, чтобы направить «деструктивную энергию в позитивное русло». Однако пациентка выбрала литературу о серийных убийцах.
Ежедневно мать заставляла дочь принимать таблетки, но та лишь делала вид, что глотает их, пряча за щекой и выплевывая. Две недели она демонстрировала примерное поведение, пока 13 марта 2017 года не взяла с собой в школу кухонный нож.
Первая жертваНа перемене 15-летняя Вероника зашла в туалет, где у зеркала стояли две ее одноклассницы. Девочка заявила, что проведет психологический эксперимент, попросив одну из подруг выйти, а другую — остаться. Та решила, что им задали необычное задание на факультативе по психологии. Однако после того, как дверь закрылась, Вероника достала из рюкзака нож и набросилась на свою первую жертву.
Лезвие оказалось слишком тупым, чтобы пробить брюшную полость. Тогда школьница полоснула одноклассницу ножом. На крик в туалет забежала учительница и убедила девочку бросить оружие. Пострадавшую госпитализировали, ее состояние оценили как удовлетворительное.
Список из 40 жертвПосле нападения Веронику направили на 20 дней в психиатрический диспансер. А дома в компьютере у нее обнаружили инструкцию с анализом того, что эффективнее для убийства — нож или удавка.
На допросе в отделении полиции по делам несовершеннолетних Вероника призналась, что уже составила список из 40 потенциальных жертв. После прочтения нескольких книг о маньяках у нее возникло желание последовать их примеру. Школьница пояснила, что таких преступников редко находят, и при этом они пользуются уважением.
Вывод психологаПсихолог кризисных состояний детей и подростков Светлана Петрухина отметила, что чтение книг про маньяков само по себе не может спровоцировать подобное агрессивное поведение. По ее мнению, у девочки изначально присутствовало психиатрическое заболевание.
Эксперт подчеркнула, что на фоне нагрузок и стрессов у психически неуравновешенного подростка могут развиваться серьезные нарушения, включая шизофрению.