Сожженная любовница вышла из комы и заговорила: как любовный треугольник сделал из женщины инвалида и почему виновник трагедии на свободе?

21 января 2026, 14:43

Фото: кадр из программы «Малахов»

В Санкт-Петербурге произошло нападение на 41-летнюю Инну Цыбасову. Марина Рыбалко, находившаяся на седьмом месяце беременности, узнала, что муж Иван изменяет ей с Инной. По этой причине беременная женщина подожгла любовницу своего супруга. Как разворачивается дело и какие детали неожиданно всплыли при расследовании – читайте в материале «Радио 1».





Содержание История трагедии Шокирующие признания родственников и очевидцев преступления Борьба за жизнь

История трагедии

Марина Рыбалко (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Шокирующие признания родственников и очевидцев преступления

«После трагического события Иван Рыбалко не обращался ко мне. В самом начале, когда Инна находилась в коме, он перевёл нам 40 тысяч рублей. Когда его жена родила, он дополнительно перевёл нам 20 тысяч. Мне кажется, что это было спланировано. В тот день они поехали в магазин за стройматериалами и привезли их прямо к подъезду. Сразу после этого вышла его жена и совершила преступление», — рассказала мать пострадавшей.

Иван Рыбалко и Инна Цыбасова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Мне позвонила Марина, но представилась Наташей, подругой Инны. Я знала о существовании такой подруги у своей сестры. Она рассказывала мне о том, как Инна испытывает ко мне и маме негативные чувства и пытается уладить какие-то вопросы, связанные с нашими квартирами. Услышав подробности о нашей жизни, я поняла, что это действительно близкий человек для Инны, который хорошо её знает. Поэтому я даже не заподозрила, что под именем Наташи скрывается Марина. В разговоре я подтвердила факт существования романтических отношений между Инной и Иваном. Марина пыталась выяснить, насколько обоснованы её опасения, и они подтвердились», — пояснила Денисова.

«Я пытался обсудить ситуацию с Иваном, но он категорически отрицал все обвинения. Готов принять Инну в любом состоянии, ведь я люблю ее и знаю более двадцати лет», — добавил он.

Борьба за жизнь

«Иван мне сказал, что Марина просит отвезти ее к врачу. Я согласилась. Он ушел в квартиру за ними. Потом появилась одна Марина. Она открыла дверь, я увидела в ее руках бутылку открытую, после чего она тщательно меня облила и подожгла. Марина зашла подготовленной. Я еле открыла машину и чудом меня спас Михаил. Все это время Марина и ребенок стояли рядом и смотрели. В ее взгляде я видела злость и недоумение, почему я все еще живу. Предполагаю, что Иван мог знать об этом. Неизвестно, почему он ушел, его долго не было, почему вместе не спустились», — раскрыла правду Инна.

Инна Цыбасова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Мы познакомились на работе. Он поддерживал меня с разводом. Я бы никогда не стала уводить человека из семьи. Да, я плохо поступила, что общалась с ним. Но он был свободный. Я познакомилась с ним и жены никакой рядом я не видела», — отметила пострадавшая.

«Мне это не нравилось. Но он сказал, что либо так, либо у нас отношений вообще не получится. Про идею гарема я слышала от него, но не одобряла. Иван отдалял меня от подруг, от семьи. Он был негативно настроен к моей сестре», — сообщила Цыбасова.