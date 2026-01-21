Сожженная любовница вышла из комы и заговорила: как любовный треугольник сделал из женщины инвалида и почему виновник трагедии на свободе?
В Санкт-Петербурге произошло нападение на 41-летнюю Инну Цыбасову. Марина Рыбалко, находившаяся на седьмом месяце беременности, узнала, что муж Иван изменяет ей с Инной. По этой причине беременная женщина подожгла любовницу своего супруга. Как разворачивается дело и какие детали неожиданно всплыли при расследовании – читайте в материале «Радио 1».
История трагедии
Трагедия случилась в августе 2025 года в поселке Парголово. Инна Цыбасова отвозила своего любовника Ивана Рыбалко домой. Когда он вышел из машины, то к авто подошла его жена Марина. Она облила Инну горючей смесью, поджгла её и заблокировала дверь автомобиля. Ребёнок стал свидетелем этого происшествия.
Проходивший мимо бывший сотрудник МЧС поспешил на помощь. Он пытался сбить пламя с Инны руками, но безуспешно. В итоге он сорвал с неё горящую одежду.
Цыбасову с ожогами 80% тела в критическом состоянии доставили в реанимацию. Врачи ввели её в искусственную кому и не давали надежд на выздоровление. Поджигательницу Марину Рыбалко поместили под домашний арест.
О состоянии Инны долго не было известно, и многие думали, что она не выйдет из комы. Однако врачи назвали её выздоровление чудом: женщина не только выжила, но и сохранила память и речь.
Шокирующие признания родственников и очевидцев преступления
Мать Инны Цыбасовой Валентина Денисова заявила, что судебного заседания еще ни разу не было.
«После трагического события Иван Рыбалко не обращался ко мне. В самом начале, когда Инна находилась в коме, он перевёл нам 40 тысяч рублей. Когда его жена родила, он дополнительно перевёл нам 20 тысяч. Мне кажется, что это было спланировано. В тот день они поехали в магазин за стройматериалами и привезли их прямо к подъезду. Сразу после этого вышла его жена и совершила преступление», — рассказала мать пострадавшей.
По словам Валентины, Иван не раз утверждал, что хочет сдать ее в дом престарелых.
Иван Рыбалко в беседе с журналистами программы «Малахов» подчеркнул, что произошедшее является семейным вопросом. Свою вину мужчина не признает. Он отметил, что за случившееся следует поблагодарить лишь одного человека. Речь идет о сестре Инны. По мнению мужа нападавшей, именно Александра виновна в произошедшем.
Сестра пострадавшей Александра Денисова сообщила, что статью переквалифицировали на покушение в состоянии аффекта. По её словам, Марина уже пыталась совершить нападение за несколько дней до происшествия. Однако тогда Иван не вышел из машины, и Марина не смогла облить и поджечь Инну. Иван использовал все возможные методы, чтобы заставить Инну приехать туда.
Вскоре стало известно, что в день происшествия Александра разговаривала по телефону с Мариной Рыбалко.
«Мне позвонила Марина, но представилась Наташей, подругой Инны. Я знала о существовании такой подруги у своей сестры. Она рассказывала мне о том, как Инна испытывает ко мне и маме негативные чувства и пытается уладить какие-то вопросы, связанные с нашими квартирами. Услышав подробности о нашей жизни, я поняла, что это действительно близкий человек для Инны, который хорошо её знает. Поэтому я даже не заподозрила, что под именем Наташи скрывается Марина. В разговоре я подтвердила факт существования романтических отношений между Инной и Иваном. Марина пыталась выяснить, насколько обоснованы её опасения, и они подтвердились», — пояснила Денисова.
Бывший супруг Инны Дмитрий Цыбасов утверждает, что Инна завела роман с Иваном, когда их брак еще не был расторгнут.
«Я пытался обсудить ситуацию с Иваном, но он категорически отрицал все обвинения. Готов принять Инну в любом состоянии, ведь я люблю ее и знаю более двадцати лет», — добавил он.
Борьба за жизнь
Инна Цыбасова связалась со студией из больницы. Она уже полгода борется за свою жизнь, испытывая боль при каждом движении. Два месяца она провела в коме, а затем три месяца — в реанимации. Сейчас она переживает сложный период, сталкиваясь с множеством испытаний.
Пострадавшая рассказала подробности того злополучного дня.
«Иван мне сказал, что Марина просит отвезти ее к врачу. Я согласилась. Он ушел в квартиру за ними. Потом появилась одна Марина. Она открыла дверь, я увидела в ее руках бутылку открытую, после чего она тщательно меня облила и подожгла. Марина зашла подготовленной. Я еле открыла машину и чудом меня спас Михаил. Все это время Марина и ребенок стояли рядом и смотрели. В ее взгляде я видела злость и недоумение, почему я все еще живу. Предполагаю, что Иван мог знать об этом. Неизвестно, почему он ушел, его долго не было, почему вместе не спустились», — раскрыла правду Инна.
По словам Цыбасовой, она и Иван состояли в романтической связи не так долго.
«Мы познакомились на работе. Он поддерживал меня с разводом. Я бы никогда не стала уводить человека из семьи. Да, я плохо поступила, что общалась с ним. Но он был свободный. Я познакомилась с ним и жены никакой рядом я не видела», — отметила пострадавшая.
Инна подчеркнула, что Иван пытался сдружить ее и Марину.
«Мне это не нравилось. Но он сказал, что либо так, либо у нас отношений вообще не получится. Про идею гарема я слышала от него, но не одобряла. Иван отдалял меня от подруг, от семьи. Он был негативно настроен к моей сестре», — сообщила Цыбасова.
Пострадавшая предположила, что преступление могло быть частью заговора с женой, направленного на захват недвижимости и разрушение семьи.
«Я очень себя за это корю, что связалась с чужим мужем и никогда так больше не сделаю. Не хочу никак пересекаться с той семьей, у меня просто животный страх. Я прошу помощи у Александра Ивановича Бастрыкина, чтобы он взял это дело на личный контроль», — заключила Инна.