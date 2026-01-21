Приставы начали исполнительное производство по аресту имущества Анатолия Чубайса
Приставы начали исполнительное производство по аресту имущества Анатолия Чубайса. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В начале года в базе данных Федеральной службы судебных приставов был зарегистрирован исполнительный лист, касающийся имущества бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Точный перечень активов не разглашается — под арест попало всё его предполагаемое имущество в связи с претензиями на сумму около 11,9 миллиарда рублей.
«Роснано» настаивало на аресте имущества, опасаясь, что Чубайс может вывести его за границу. В компании считают, что ответчик не заинтересован в сохранении активов в России и может продать их до завершения судебных разбирательств. Эти доводы принял суд, и в декабре 2025 года было вынесено решение об аресте имущества и счетов Чубайса.
Компания требовала от бывшего руководства 11,9 миллиарда рублей в качестве компенсации за убытки, понесённые из-за провала проекта Crocus, который предусматривал производство магниторезистивной памяти. Хотя средства были выделены, создание электронных плат так и не началось.
С марта 2022 года Анатолий Чубайс проживает за пределами Российской Федерации.
Читайте также: